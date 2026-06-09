台股長線多頭未終結 法人點出這波回檔是「估值修正與擠泡沫」

亞股昨（8）日上演「黑色星期一」慘遭血洗，台股也重挫，在市場「跳樓大拍賣」下，指數崩跌1,568點，表現相當弱勢，投資人都在問：「終極海嘯來了嗎？」法人認為，台股這波回檔，是「估值修正與擠泡沫」的過程，而非長線多頭的終結。

台股昨天在外資賣超938.5億元殺盤下，一度重挫2,694點，後在國家隊進場下收斂跌幅，但終場仍大跌1,568點、收43,502點。

法人指出，台股短線連跌三日共計下跌2,956點，跌幅6.36%，短線跌勢兇猛，主要是反應並修正今年以來過熱漲勢，及去槓桿化、去泡沫化等，同時讓籌碼逐漸沉澱。

不過，台股經過三天大跌後，已醞釀跌深反彈的契機，主要可從三個方面看出端倪。首先，昨日台股仍守穩月線支撐不破、並留下長達1,126點的下影線，顯見低檔支撐力道相當強勁。

其次，不少績優股如台積電（2330），或台股ETF成交量大增，顯見市場撿便宜的投資人仍願大膽挺進，追多買盤不墜；第三，台股有強勁獲利基本面當靠山，今年上市櫃企業獲利年增率預估值，不少法人機構已紛紛調高至40%。

對於台股後市，富邦投顧認為，台股今年以來一路大漲，漲幅高逾六成，這波回檔若以黃金切割率0.382計算，大盤第一波有效支撐點位約為39,834點。換句話說，大盤這波回檔真正的壓力測試，約落在4萬點左右。

國泰期貨認為，短線操作不宜急著接掉下來的刀子，也不宜在急跌後追空，應先降低高槓桿與高融資部位，後續則觀察行情是否進一步回測月線約43,116點與40,000點整數關卡並且有守。

中國信託投顧則指出，台股基本面看好，且AI先進製程與半導體長線需求並未消失，這次調整屬於「估值修正與擠泡沫」的過程，而非長線多頭的終結。行情下檔看月線、高檔平台頸線42,000點、與40,000點大關三道支撐。