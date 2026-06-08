AI預期降溫引震盪 景順：成長趨勢仍未改變

景順亞太區環球市場策略師趙耀庭表示，亞洲科技股本周開盤震盪走低，主要受到美國市場先前拋售影響。不過，AI趨勢並未改變，市場預期先前偏高，因此目前回檔反映健康的階段性修正。

趙耀庭指出，美股賣壓源自一家美國大型半導體公司財報未達營收預期，且未上調AI相關展望。AI硬體需求不如預期是一項風險。較為悲觀的情境是，因客戶先前過度下單，超大規模雲端服務商（hyperscaler）的資本支出可能開始放緩。

不過，趙耀庭強調，單一公司的單季財報並不足以作為產業趨勢轉弱的訊號，而是市場對AI展望持續上修的期待過高。在亞洲市場，AI投資主題高度集中，主要由南韓及台灣的少數企業主導，由AI帶動的半導體出口預估占韓、台今年國內生產毛額（GDP）約 30%。

趙耀庭指出，這種集中化風險使市場更脆弱。因此，當美國單一公司財報不如預期，或需求與供給出現干擾時，市場波動容易被放大。不過，儘管近年來韓股與台股大幅上漲，但並未出現市場所擔憂的估值過高。

趙耀庭指出，以MSCI韓國指數為例，過去五年的平均本益比約10.5倍，目前已回落至7倍以下，而南韓科技企業的獲利仍持續創新高。從預估獲利的角度來看，南韓半導體族群具備吸引力，但關鍵問題在於，目前AI資本支出的擴張速度，以及所支撐的獲利成長是否能持續。

趙耀庭強調，更重要的是，受惠於超大規模雲端服務商的需求持續成長，科技硬體需求前景仍然穩健。提供可擴展雲端運算與AI算力的資料中心，在全球的布局仍處於早期階段，且正在加速推進。