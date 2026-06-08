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特化廠崇舜拚上市 證交所審議通過
臺灣證券交易所公告，6月8日召開之第886次「有價證券上市審議委員會」，審議通過崇舜（7763）初次申請股票上市案，惟本案尚須提報證交所董事會核議。
有關崇舜股份有限公司之相關基本資料如下，申請上市資本額新台幣6億元，董事長鍾文清、總經理陳南超。輔導上市之承銷商為台新證券。全體董事持股比率部分，董事7席，占11.43%。
崇舜主要業務為特殊胺類固化劑、特殊異氰酸酯固化劑等特用化學品及功能性塗料之製造及買賣。市場結構上，內銷27.69%、外銷72.31%。
崇舜的稅前純益（每股稅後盈餘EPS）部分，112年1.73億元（2.36元）、113年2.3億元（3.03元）、114年2.81億元（3.66元）、115年第1季6,677萬元（0.88元）。
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