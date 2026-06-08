特化廠崇舜拚上市 證交所審議通過

2026年5月29日，輝達（NVIDIA）在 X 上突然丟出一則神祕貼文：「A new era of PC.」，後面跟著一串座標「25.0528, 121.5990」，解碼後正是今日（6/1）黃仁勳 Computex 演講地點台北流行音樂中心。 微軟與 Arm 隨即罕見同步轉發，三巨頭聯手預告：NVIDIA 要親自下場做 PC 處理器了，傳聞中的 N1X 晶片採 Arm 架構搭配 RTX 5070等級顯示核心，華碩、Dell、聯想據傳已備妥首發機。

2026-06-08 09:35