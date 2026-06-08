外資賣超第7大、台積電寫2紀錄…AI盛宴未完？台股黑色星期一6大重點

美股暴跌，台股今天遭逢「黑色星期一」，早盤重挫2694點，刷新盤中最大跌點，終場跌1568.16點，為收盤第3大跌點，逢低買盤進駐，台積電零股交易最熱。投顧法人認為，人工智慧（AI）盛宴未完待續，中央社盤點6重點一次看懂。

1.台股「黑色星期一」，為什麼市場繃緊神經？

人工智慧（AI）投資熱潮推動科技股近期大漲後賣壓湧現，加上市場擔心聯準會（Fed）可能升息，美股上週五暴跌，費城半導體指數重挫10.26%，AI指標股一片慘綠，台指期盤後上週五也大跌3006點，為史上最大跌點。投顧指出，市場憂AI盛宴因利率提早散場，台股面臨修正整理。

2.台股黑色星期一 刷新盤中最大跌點

台股今天以44507.49點開低，早盤下探42376.86點，重挫2694點，超越2025年4月7日盤中下跌2086點，刷新台股盤中最大跌點紀錄。

3.收盤跌點史上第3大 台股比日韓股抗跌

在逢低買盤進駐下，台股今天盤中跌勢收斂，指數終場收在43502.78點，守位月線43116點，跌1568.16點，為史上第3大收盤跌點，僅次於2025年4月7日的2065點、2024年8月5日的1807點。

以跌幅而言，台股今天加權指數終場跌幅3.48%，則遠在10名之外。

法人觀察，比起韓國KOSPI綜合股價指數開盤暴跌8%、並一度觸發熔斷機制，以及日經指數跌幅超過4%，台股今天表現算是相對抗跌。

4.台積電寫2紀錄 盤中下跌金額最高、零股交易最熱

台積電美國存託憑證（ADR）上週五跌6.69%。台積電今天跳空開低，開盤下挫135元，至2230元，創下史上最大盤中下跌金額；不過，隨低接買盤湧入，台積電跌勢收斂，一度拉升至2320元，終場收在2295元，力守月線，下跌70元，市值降至59.51兆元。

值得注意的是，台積電今天零股交易熱絡，據統計，台積電盤中零股交易金額達173.46億元，較6月5日增加19.3%，高居台股之冠。

5.上市櫃公司市值降 外資賣超第7大

根據證交所統計，台股今天收盤上市公司最新總市值為141兆9291億元，較上週五減少約5.1兆元；上櫃總市值11兆2707億元，較上週五減少5064.34億元。

三大法人今天合計賣超1339.28億元。自營商賣超491.46億元，投信買超90.69億元，外資及陸資賣超938.51億元。其中，外資賣超為史上第7大。

6.AI盛宴還沒完？ 投顧分析怎麼看

值得注意的是，美國股市指數期貨電子盤今天呈現反彈，顯示恐慌情緒和緩，E-Mini NASDAQ電子盤漲逾1%，E-Mini S&P期指電子盤、E-Mini道瓊期指電子盤也在紅盤之上。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，台股早盤雖一度重挫，但市場恐慌情緒並未蔓延，加上先前股市漲幅可觀，融資維持率處相對高檔，未出現大規模停損或斷頭賣壓，甚至有部分資金趁勢逢低承接；但他表示，今天仍是近兩個月來單日最大跌幅，市場信心受挫，短期整理格局難免。

展望後市，黃國偉指出，美國即將公布的消費者物價指數（CPI）是重要觀察指標。若數據再度高於預期，恐進一步推升市場對升息的預期，市場焦點也將轉向6月中下旬的美國聯準會（Fed）利率決策會議。

台新投顧分析，市場擔心AI盛宴是否會因為利率而提早散場，但台積電、輝達（NVIDIA）才剛拋出全週期擴產藍圖，「美股過熱但非泡沫」，台股基本面AI需求仍強，但技術面漲多回檔，主動式ETF成為台股新勢力。