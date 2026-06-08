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台股恐慌賣壓消化 凱基投顧：初步止跌訊號浮現、AI 長多格局未變

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

美國費城半導體指數與台指期於美國時間上周五（6/5）出現明顯下挫，連帶影響台股今日開盤重挫約2,700點。不過，盤中隨著恐慌賣壓逐步消化，尾盤跌幅明顯收斂，顯示市場已出現初步止跌訊號。凱基投顧表示，本波下跌本質仍屬於漲多後的技術性修正，而非基本面出現反轉。因此，後續操作策略仍以逢回布局為主，優先關注Vera Rubin架構升級受惠族群，以及低軌衛星供應鏈。

本波修正的導火線，主要來自美國5月就業報告優於預期，引發市場對聯準會可能轉向偏緊政策的擔憂，進而壓抑高估值的AI相關族群表現。因此，後續市場波動仍將高度連動於Fed政策路徑，特別是通膨數據與利率決策。凡是提高升息或延後降息預期的數據公布，皆可能加劇市場震盪。短期關注焦點包括6月10日公布的5月CPI，以及6月18–19日由新任主席華許首次主持的FOMC會議，將成為影響市場情緒的重要關鍵。

儘管短線波動放大，但AI基本面至今並未出現任何實質轉弱跡象。無論是雲端服務供應商（CSP）的資本支出規模、AI伺服器訂單能見度，或是半導體先進製程與高階封裝需求，均持續維持在強勁擴張軌道上。基本面不可能在短時間內出現結構性反轉，因此本波回檔應解讀為籌碼與情緒的調整。後續市場將逐步進入基本面驗證期，建議關注7月起陸續展開的科技大廠法說會及訂單展望，將成為檢視AI需求延續性的關鍵時刻。在AI長期趨勢未變的前提下，凱基投顧認為本次修正不改中期多頭格局，震盪整理後仍可望回歸原有上升軌道。

凱基投顧 台股 半導體

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