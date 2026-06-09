兆豐證家庭日 結合永續公益

兆豐證券今年首度舉辦家庭日活動，以「永續同心、幸福前行」為主題，在北中南舉辦四場親子同樂盛會，吸引逾3,200位員工及眷屬熱情參與，員工參與率突破七成。

兆豐證券董事長陳佩君、總經理吳明宗親自出席並全程參與每場家庭日活動，展現對員工及眷屬的高度重視。陳佩君表示，人才是公司最重要的資產，兆豐證券不僅是大家共同努力的工作場域，更是彼此支持的大家庭，過往公司多透過一年一度的尾牙活動彼此交流感情，但今年突破常規、首度舉辦家庭日聯誼，向員工及背後支持的家人，表達最誠摯謝意，並持續營造具幸福感及向心力的職場環境。

本次活動自5至6月分別於台中國立自然科學博物館、台北自來水園區，及台南走馬瀨農場熱鬧登場，結合永續減碳、防詐教育及社會公益等多元主題，讓同仁在工作之餘，與家人共度溫馨時光，也成功凝聚員工向心力。

為落實「綠色公益家庭日」概念，兆豐證券將環保節能與永續發展融入活動細節，從報到、支付至抽獎均採數位化流程，降低紙張使用與碳足跡；同時結合ESG精神，邀請潘若迪教練帶動活力健康操，及轄區派出所設攤宣導防詐及防詐遊戲攤位，並設置視障按摩、親子彩繪及編髮等服務，兼顧永續發展、防詐教育、員工關懷及社會共融。

兆豐證券長期重視員工福祉與友善職場環境，積極建置落實性別平等、職場安全、員工身心健康照護等制度措施。除提供定期健康檢查、醫師駐點諮詢、員工協助方案，亦提供育兒支持措施，從員工孕期即提供好孕待產包及新生兒禮盒等，並給予優於現行法令天數的產假、產檢假、陪產檢及陪產假。

兆豐證券表示，員工是企業重要資產，未來將持續透過更多元的關懷、福利措施，打造兼具幸福感、凝聚力與永續價值的職場環境，與員工攜手共創幸福未來。