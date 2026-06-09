12檔短多力拱強棒 有看頭

美科技股漲多修正，衝擊台股昨（8）日回測月線關卡，盤面上漲家數不到一成，精測（6510）、高力等多檔拉出中紅K守住關鍵支撐，法人看好12檔強勢表態股，後市仍有上檔空間，建議採低接不追高方式酌量介入。

美國最新非農就業數據高於預期，市場擔憂美聯準會（Fed）年底恐將升息，壓抑前波漲多的AI及半導體股估值，美費城半導體指數上周五崩跌10.2%，拖累台股昨日跟進日、韓股市同步重挫，所幸低接買盤進場，最後留長下影線力守月線。

盤面個股跌多漲少，大致由股價位階、籌碼穩定程度主導走勢，精測、八貫、高力、健策、保瑞、希華、金像電、宜鼎、來億-KY、達欣工、豐泰、大毅等12檔代表個股，獲得短多力拱，逆勢上漲1.3%至8%不等，並維繫關鍵支撐不破。

散熱族群昨日大多開低走高，其中，先前已自5,000元以上高檔明顯修正的健策，近期在半年線、季線間反覆震盪換手，股價漲5.5%收3,820元，外資攜手投信站在買方扮演重要關鍵，高力股價漲7.5%收1,210元，季線支撐強勁。

受到美光股價下跌影響的記憶體族群，在輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳強調AI建設需求加快，看不到記憶體短缺結束盡頭的利多訊息激勵下，昨日開低後吸引買盤承接，跌勢都明顯收斂，模組廠宜鼎甚至翻紅站回月線，或可視為整體族群跌深反彈關鍵。

展望後市，大型本國投顧分析，台股昨日雖然最後守穩月線，但日KD指標已自高檔鈍化區向下交叉，加上5月以來融資餘額快速攀升，籌碼浮額偏高，若本周電子權值股未見到下殺取量動作，大盤尚未浮現止穩訊號，預估短線在39,000至44,000點間震盪整理。