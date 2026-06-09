創新板今年來漲贏大盤

賴清德總統將台灣定位為「全球科技資本匯聚中心」，並以打造「亞洲那斯達克」為國家級產業與資本市場戰略目標。證交所表示，創新板正是落實此目標的核心政策工具，創新板指數今年來已大漲109.8％，整體表現更勝大盤成長幅度；今年迄今日均成交值亦較去年大幅躍升214％，價量明顯增溫。

證交所持續推動台灣創新板（Taiwan Innovation Board, TIB）制度優化與國際接軌，自2021年開板以來，肩負連結創新產業與資本市場的重要使命。創新板以市值作為核心上市標準，提供具關鍵核心技術、創新能力與創新經營模式企業及早進入資本市場的機會，透過更具彈性及前瞻性的資本市場機制，進一步帶動整體產業升級。

近年來，證交所持續推動創新板制度升級，包括取消合格投資人資格限制、開放信用交易及當沖等措施，使創新板交易制度已全面與一般板相同，大幅提升市場流動性與投資參與度。創新板指數由今年初8,802點成長迄今18,471點，成長幅度達109.85％，整體表現更勝大盤成長幅度；今年迄今日均成交值亦較去年大幅躍升214.08％，價量表現明顯增溫。

證交所表示，創新板落實賴總統每一個產業都能成為護國神山理念，自開板以來，申請企業涵蓋半導體、生技醫療、綠能環保及數位雲端等前瞻性產業，展望下半年度，尚有從事可程式邏輯晶片設計、系統晶片整合、人工智慧服務與雲端、AI高效整合運算、AI伺服器、新藥研發、半導體特殊氣體及循環經濟等企業規劃申請。創新板為證交所近年積極推動用以發展AI產業生態系的主板，透過創新板國內外創新企業除可取得充沛資金外，更可快速鏈結台灣完整科技供應鏈，縮短技術開發、產品驗證及市場導入時程，形成資本與產業互相帶動的正向循環，讓未來的各行各業都成為台灣的護國神山，凝聚成「護國群山」。

從營運表現觀察，創新板企業近年來持續展現穩健成長動能。今年第1季多家創新板公司營收及獲利表現均較過往明顯提升，且超過五成企業處於獲利狀態，今年第1季創新板公司總營收達111.1億元，較去年同期增加29.7億元，成長36.52％，稅前淨利更較去年同期激增422.9％，顯示創新板已逐步發揮扶植創新企業發展的重要功能。