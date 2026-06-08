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外資上周賣超台股逾672億元 資金轉大幅轉入3檔高殖利率族群

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超672.59億元，賣超凱基金（2883）28.60萬張最多，另買超聯電（2303）38.72萬張最多。

上周（6/1~6/5）外資在集中市場總賣超金額為672.59億元，另統計自今年初至6月5日止，外資累計賣超金額為4,166.17億元。

外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為72兆2,545.21億元新臺幣，占全體上市股票市值的49.14%，較5月29日的72兆2,809.10億元新臺幣，減少263.89億元。

就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司：第一名聯電買超38.72萬張、第二名永豐金（2890）買超13.07萬張、第三名陽明海運（2609）買超12.81萬張。全為高殖利率的權值股或金融傳產族群。

上周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司：第一名凱基金賣超28.6萬張、第二名華南金（2880）賣超14.07萬張、第三名友達（2409）賣超13.66萬張。

外資 凱基金 聯電 陽明海運

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