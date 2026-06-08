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下單卡卡！股災日APP大塞車 金管會盯5家出包券商
台股8日盤中重挫近2,700點，多家券商APP同步出現登入困難、報價延遲等情況。金管會表示，共有5家券商通報系統異常，主要因投資人大量湧入登入與下單，流量瞬間暴增，系統負載過高所致。
金管會指出，8日共有5家證券商辦理資安通報。經證交所了解，是因大量投資人短時間同時登入看盤及下單，導致部分券商或資訊服務廠商系統負載過高，影響部分客戶使用交易系統。
系統異常主要反映在登入下單系統速度變慢，或部分功能暫時無法正常使用。相關資訊服務廠商及券商已即時採取流量分流等措施，目前均已恢復正常。
5家券商均表示，後續將持續強化流量監控機制，及動態調整資源，以提升系統穩定性。
金管會及證交所也將持續督導券商，落實資通安全，維持營運不中斷，以確保市場交易順暢及投資人權益。
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