快訊

台股崩跌2700點會爆斷頭潮嗎？ 金管會揭答案

不忍了...以色列與伊朗連2日互轟 川普要求雙方「馬上住手」

捲金賽綸相關爭議...金秀賢將要復出了！沉寂一年「受邀出國拍廣告」

聽新聞
0:00 / 0:00

台股崩跌2700點會爆斷頭潮嗎？ 金管會揭答案

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
受到美股上周五大跌影響，台股今天開盤後重挫2,694.08點，但盤中跌幅逐漸收斂。記者余承翰／攝影
受到美股上周五大跌影響，台股今天開盤後重挫2,694.08點，但盤中跌幅逐漸收斂。記者余承翰／攝影

台股8日盤中一度狂瀉近2,700點，寫史上最大盤中跌點紀錄。金管會指出，台股跌幅居亞股之間，擔保維持率屬高檔，基本面依舊穩健，將持續關注國際情勢並適時採取穩定措施。

台股8日開低走低，加權指數盤中最低來到42,376.86點，一度大跌近2,700點，寫下史上最大盤中跌點紀錄。終場收43,502.78點，下跌1,568.16點，跌幅3.48%，成交量約1.13兆元。

金管會指出，若與亞洲主要股市相比，台股跌幅仍屬中段水準。截至下午1時30分，韓國股市下跌6.43%、日本跌4.20%，台股跌3.48%，上海、新加坡及香港跌幅則介於1%至2%之間。

市場關注是否引發融資斷頭壓力。金管會表示，截至6月5日整戶信用交易擔保維持率仍達200.07%，維持在相對健康水位。市場認為，短期內應暫不會出現大規模斷頭潮。

金管會強調，近期市場波動主要受到國際情勢影響，台股基本面並未出現明顯變化。以5月底數據來看，台股本益比約30.8倍，現金殖利率1.61%，若加計股票股利則為1.64%。

企業獲利表現也維持成長動能。據統計，上市櫃公司今年前四月累計營收約19.4兆元，年增31%，顯示企業基本面仍具支撐力道。金管會將持續關注國際情勢並適時採取穩定措施。

台股 金管會

延伸閱讀

台股收跌1568點「史上第3大」 權值股耐震跌勢收歛

台股開低崩跌2700點後收斂…收盤挫低1,568點守住月線 台積電收低70元

台股大跌免驚！ 安聯團隊預估：台股獲利年增50%撐腰

台股重挫近2,700點創紀錄！高股息ETF成資金避風港 公股最愛這10檔

相關新聞

台股崩跌2700點會爆斷頭潮嗎？ 金管會揭答案

台股8日盤中一度狂瀉近2,700點，寫史上最大盤中跌點紀錄。金管會指出，台股跌幅居亞股之間，擔保維持率屬高檔，基本面依舊穩健，將持續關注國際情勢並適時採取穩定措施。

台股大跌1568點 成交量前五大個股清一色是ETF

美股暴跌，台股8日早盤大跌2,694點，創盤中最大跌點紀錄，隨後低接買盤進場，台股站回月線，終場跌1,568點，收在43,502點，跌幅3.4%，低於韓股的逾7%跌幅、日股的逾4%跌幅、費城半導體上周五（5日）的逾10%跌幅。

低軌衛星規模上看745億美元！貝佐斯數十億火箭慘成火球、鞏固SpaceX霸權 專家點1台廠受惠

2026年5月29日，輝達（NVIDIA）在 X 上突然丟出一則神祕貼文：「A new era of PC.」，後面跟著一串座標「25.0528, 121.5990」，解碼後正是今日（6/1）黃仁勳 Computex 演講地點台北流行音樂中心。 微軟與 Arm 隨即罕見同步轉發，三巨頭聯手預告：NVIDIA 要親自下場做 PC 處理器了，傳聞中的 N1X 晶片採 Arm 架構搭配 RTX 5070等級顯示核心，華碩、Dell、聯想據傳已備妥首發機。

升息陰霾再起！台股開低狂瀉近2,700點 與台積電雙雙摜破月線

美國5月非農就業數據遠優於市場預期，引發市場對聯準會（Fed）降息時程延後、甚至再度升息的擔憂，美債殖利率急升，重創科技與半導體族群。美股上周五全面重挫，其中費城半導體指數暴跌10.26%，創2020年3月疫情爆發以來最大單日跌幅，台指期夜盤同步狂瀉3,006點，台股8日面臨空頭強襲，開盤跌563.45點、報44,507.49點，隨後跌點快速放大至2,694.08點、觸及42,376.86點，與台積電（2330）雙雙摜破月線，盤面各大類股一片慘綠。

台股大幅震盪 00981A小幅加碼聯發科及金像電

台股8日大幅震盪，開盤之初重挫近2,700點，終場下挫1,568點，以43,502.78作收，盤中高低點差距2,131點。三大法人的投信買超90.6億元，市場關注的主動統一台股增長（00981A）今日僅小幅加碼聯發科（2454）及金像電（2368）。

創新板今年大漲109% 證交所目標打造成「亞洲AI科技資本匯聚中心 」

賴清德總統於近期接受台視專訪，將台灣定位為「全球科技資本匯聚中心」，並以打造「亞洲那斯達克」為國家級產業與資本市場的戰略目標，而創新板正是落實此目標之核心政策工具。臺灣證券交易所持續推動台灣創新板（Taiwan Innovation Board, tib）制度優化與國際接軌，自2021年開板以來，肩負連結創新產業與資本市場的重要使命。創新板以市值作為核心上市標準，提供具關鍵核心技術、創新能力與創新經營模式企業及早進入資本市場的機會，透過更具彈性及前瞻性的資本市場機制，進一步帶動整體產業升級。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。