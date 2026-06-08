台股崩跌2700點會爆斷頭潮嗎？ 金管會揭答案

台股8日盤中一度狂瀉近2,700點，寫史上最大盤中跌點紀錄。金管會指出，台股跌幅居亞股之間，擔保維持率屬高檔，基本面依舊穩健，將持續關注國際情勢並適時採取穩定措施。

台股8日開低走低，加權指數盤中最低來到42,376.86點，一度大跌近2,700點，寫下史上最大盤中跌點紀錄。終場收43,502.78點，下跌1,568.16點，跌幅3.48%，成交量約1.13兆元。

金管會指出，若與亞洲主要股市相比，台股跌幅仍屬中段水準。截至下午1時30分，韓國股市下跌6.43%、日本跌4.20%，台股跌3.48%，上海、新加坡及香港跌幅則介於1%至2%之間。

市場關注是否引發融資斷頭壓力。金管會表示，截至6月5日整戶信用交易擔保維持率仍達200.07%，維持在相對健康水位。市場認為，短期內應暫不會出現大規模斷頭潮。

金管會強調，近期市場波動主要受到國際情勢影響，台股基本面並未出現明顯變化。以5月底數據來看，台股本益比約30.8倍，現金殖利率1.61%，若加計股票股利則為1.64%。

企業獲利表現也維持成長動能。據統計，上市櫃公司今年前四月累計營收約19.4兆元，年增31%，顯示企業基本面仍具支撐力道。金管會將持續關注國際情勢並適時採取穩定措施。