外資賣超史上第7大 調節0050、主動式ETF

台股今天跌1568.16點，收在43502.78點，外資賣超新台幣938.51億元，賣超金額為史上第7大，調節元大台灣50（0050）居冠，以及主動統一升級50（00403A）、主動統一台股增長（00981A）等主動式ETF，也賣超台積電逾2萬張。

台股今天跌1568.16點，收在43502.78點，成交值新台幣1兆1325.31億元。

三大法人合計賣超1339.28億元。其中，自營商賣超491.46億元，投信買超90.69億元，外資及陸資賣超938.51億元。外資賣超金額為史上第7大。

值得注意的是，外資連續3個交易日賣超，累計賣超金額逾2521.68億元；投信連7買，自營商也是連續3個交易日賣超。

根據公開資訊指出，外資單日賣超前10名清單中，元大台灣50居冠，外資賣超逾11.3萬張，凱基金、主動統一升級50分居2、3名，賣超張數分別為10.8萬張、9.9萬張左右，其餘依序為主動統一台股增長、富邦金、遠東新、中鋼、台泥、華航、仁寶。

值得注意的是，外資今天賣超台積電2萬多張。

買超前10大名單中，由群益優選非投等債（00953B）居冠領先，外資單日買超逾4.1萬張，位居第2名、第3名的是華邦電、聯電，外資皆買超逾3萬張，接續為國泰永續高股息（00878）、大聯大、文曄、陽明、元大台灣價值高息（00940）、凱基美國非投等債（00945B）、永豐金。