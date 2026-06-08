外資賣超938億元 0050遭狂賣逾11萬張、凱基金也被賣10.8萬張

賴清德總統於近期接受台視專訪，將台灣定位為「全球科技資本匯聚中心」，並以打造「亞洲那斯達克」為國家級產業與資本市場的戰略目標，而創新板正是落實此目標之核心政策工具。臺灣證券交易所持續推動台灣創新板（Taiwan Innovation Board, tib）制度優化與國際接軌，自2021年開板以來，肩負連結創新產業與資本市場的重要使命。創新板以市值作為核心上市標準，提供具關鍵核心技術、創新能力與創新經營模式企業及早進入資本市場的機會，透過更具彈性及前瞻性的資本市場機制，進一步帶動整體產業升級。

2026-06-08 18:21