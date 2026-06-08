外資賣超938億元 0050遭狂賣逾11萬張、凱基金也被賣10.8萬張
台股8日盤中一度重挫2,694.08點，終場則是收在43,502.78點， 下跌1,568.16點，月線失而復得，三大法人中僅投信買超，外資則是狂賣938.52億元，統計外資賣超前十名中，賣超元大台灣50（0050）達11萬3,325張，高居外資賣超冠軍，其次是賣超凱基金（2883）10萬8,621張。
美股上周五重挫，拖累台股一開盤就大跌，早盤以44,507.49點開盤，下跌563.45點，隨後快速下探至42,376.86點，重挫2,694.08點，各類股一片慘綠，台積電（2330）開低，以2,230元開出，下跌135元，寫盤中歷史最大下跌金額，終場收在2,295元， 下跌70元， 跌幅2.96%，市值降至59兆5,147億元，影響大盤指數約547點。
聯發科（2454）開盤失守4,000元，終場收在4,070元， 下跌230元，影響大盤指數108點；鴻海（2317）、日月光投控（3711）、聯電（2303）、台達電（2308）等股齊挫收低，川湖（2059）、健策（3653）、金像電（2368）逆勢抗跌，大盤指數盤中跌勢收斂，終場收43,502.78點，跌幅3.48%。
三大法人擴大賣超1,339.29億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超938.52億元，投信買超90.7億元；自營商賣超（合計）491.47億元，其中自營商（自行買賣）賣超98.21億元、自營商（避險）賣超393.25億元。
統計外資賣超前十名個股中，ETF占3檔，賣超0050最多之外，主動統一升級50（00403A）、主動統一台股增長（00981A）也遭外資大賣，分別賣超99,850張、44,879張；另外， 凱基金及富邦金（2881）也遭大賣；台積電遭外資賣超20,465張。
外資買超前十名中有4檔ETF，買超群益優選非投等債（00953B）41,193張最多，另外， 華邦電（2344）、聯電也獲外資買超。
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