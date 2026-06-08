台股暴跌1568點 國泰投信：AI趨勢未變下半年有望再攻高

受到美股上周五重挫拖累，台股8日開盤即遭空頭襲擊，終場下跌1,568.16點；國泰投信總經理張雍川表示，從上周五的美股到今日韓股、台股，主要是漲多拉回；由於AI趨勢沒有改變，市場對台股信心仍非常強烈，相信在籌碼沉澱之後，下半年還是有再往上挑戰高點的空間。

國泰投信8日舉行「國泰全球多元收益傘型基金」記者會，發表主動式基金國泰環球策略收益債券基金及被動式ETF國泰收益非投等債（00990B）主、被動基金，預計6月15日至18日展開募集。

張雍川表示，股市近期拉回主要是因為漲多，美股半導體漲幅已達八成，漲這麼高當然需要獲利了結；台股情況也一樣，今年漲幅超過五成，籌碼需要做一些沉澱整理，自然會呈現拉回狀況。

張雍川指出，這時候就會發現，投資不能只追求漲得快、賺得多，更要思考黑天鵝來襲時，資產能否守得住；因此不能all in股票，資產配置「股六債市」的黃金比例仍不能偏離；因此，國泰投信在這個時候推出國泰全球多元收益傘型基金。

張雍川表，聯準會可能不降利息，甚至要升息，因此債券殖利率彈升速度、幅度都顯著，美國30年期公債殖利率彈到5%以上，10年期公債殖利率也來到4.5%以上，優質投資等級債殖利率甚至6%以上，這是投資債券非常具有吸引力的水準。

他認為，就算聯準會明年為抑制通膨，預防性升息，幅度也有限；由於聯邦基準利率3.5％-3.75％已不算低，往上加1至2碼，就已經足夠將利率拉到對壓抑通膨具有相當限制性的水準。對於投資債券來說，現在可預測性相對來到高水準，具備可投資價值和吸引力。