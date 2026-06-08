AI伺服器需求炸裂！花旗點名PCB「三雄」迎缺貨漲價潮

花旗證券上周舉行「2026年台灣科技論壇」，其中，在印刷電路板（PCB）產業方面釋出三大重點；台股相關供應鏈則喊「買」金像電（2368）、台光電（2383）、台燿（6274）三家廠商，目標價分別上看1,650元、5,100元、及1,600元。

花旗指出，就PCB與銅箔基板（CCL）產業未來展望而言有三大重點：一、AI需求遠高於供給，使產能擴充速度仍無法追上客戶的成長腳步；二、CCL的缺貨循環短期難解，有利價格進一步上漲；三、AI伺服器供應鏈持續受惠。

在產能擴充方面，金像電規劃於2027-2029 年各新增一座新建工廠。管理層坦言，即使照目前規劃持續擴產，未來產能仍不足以完全滿足客戶需求。除持續擴充多層板產能外，也計畫投入HDI板產能建置，以支援未來成長機會。

此外，ASIC客戶方面，金像電預期今年市占率將進一步提升，且取得另一家 ASIC客戶主機板訂單的機率相當高。泰國廠預計每月營收貢獻將由第2季約新台幣6億元，倍增至第3季約13億元。

台光電方面，花旗指出，該公司未來新增產能將主要集中於中國大陸，除了產能建置效率較高、客戶需求較為充沛外，投資報酬率更是優於其他地區。不過，台光電並不排除未來進一步投資馬來西亞的可能性。

台燿方面，該公司雖持續看好泰國的擴產計畫前景，但由於設備交期遞延，導致建廠與量產時程往後推移，使得原先預期較早開始貢獻營收的泰國廠，目前預估將延後至今年第3季末才能開始認列營收。

花旗指出，台光電與台燿未來新增CCL產能的擴產速度將低於PCB產能的擴張速度，因此預期市場將出現CCL供給短缺情況，並可能進一步推升價格；金像電客戶則已普遍接受PCB的漲價方案，價格調升推動相對順利。

由於整體AI伺服器產業鏈景氣能見度已延伸至2027年，因此花旗認為，AI伺服器的PCB供應鏈將持續受惠。其中金像電ASIC主板市占提升、台光電ABF材料切入ASIC應用、台燿泰國產能布局則受惠美系客戶去中化需求帶動。