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散戶趁機搶進！台積電力守月線 盤中零股交易173億元居台股之冠

中央社／ 台北8日電
台積電。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影
台積電。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影

台股今天下挫1568.16點，收在43502.78點；台積電下跌70元，收在2295元，力守月線，散戶趁機搶進台積電，盤中零股交易升溫。據統計，台積電盤中零股成交金額達新台幣173.46億元，高居台股之冠。

美股科技股漲多跌回檔，加上市場擔心聯邦準備理事會（FED）可能升息，美股5日重挫，道瓊工業指數下跌695.15點，那斯達克指數下跌1121.53點，費城半導體指數重挫1396.733點，跌幅超過10%。

台積電美國存託憑證（ADR）上週五下跌29.75美元，跌幅達6.69%。台積電今天跳空開低，開盤下挫135元，達到2230元，創下史上盤中下跌金額新高；不過，隨著低接買盤湧入，台積電跌勢收斂，一度拉升至2320元，終場收在2295元，力守月線，下跌70元，市值降至59.51兆元。

分析師簡伯儀表示，人工智慧（AI）需求強勁，台積電營運前景樂觀，台積電董事長暨總裁魏哲家於股東會並對股東喊話，如果預計買股票，「請繼續」，使得散戶趁機搶進台積電。

台積電今天零股交易熱絡，據統計，台積電盤中零股交易金額達173.46億元，較6月5日增加19.3%，高居台股之冠。

聯發科和日月光投控等半導體權值股股價也紛紛開低震盪走高，跌勢收斂。其中，聯發科一度跌破4000元關卡，達到3935元，終場收在4070元，下跌230元；日月光投控開盤跌停，達到520元，終場收在540元，下跌37元。

記憶體族群跌勢也多開低走高，盤中超過10檔重挫跌停，不過，終場皆打開跌停，跌勢收斂；宜鼎股價更是由黑翻紅，收在1810元，上漲55元。

半導體類股指數早盤一度下殺至1431.56點，下挫5.91%；終場跌勢收斂，收在1465.62點，下跌3.67%。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，AI族群帶動指數急漲後，此次進行技術籌碼修正，AI產業基本面並無改變，相關族群待整理後仍會是市場主流。台積電是AI族群指標，是AI族群是否落底的觀察重點。

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