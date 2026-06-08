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台股血洗千點只是開始？專家亮出「黃金切割率」這個點位才是真魔王

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台股血洗千點只是開始？專家亮出「黃金切割率」這個點位才是真魔王

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
受到美股上周五大跌影響，台股今天開盤後重挫2,694.08點，但盤中跌幅逐漸收斂。記者余承翰／攝影
受到美股上周五大跌影響，台股今天開盤後重挫2,694.08點，但盤中跌幅逐漸收斂。記者余承翰／攝影

台股8日慘崩逾千點、單日跳水1,568點、寫史上第三大跌點紀錄，表現相當弱勢。法人認為，短線重挫後，指數雖具跌深反彈契機，不過市場不確定性仍多，因此保守型投資人仍宜抱持謹慎保守心態，不隨意抄底搶反彈。

美股上周五上演「黑色星期五」戲碼，四大指數紛紛重挫，其中尤以費半指數跳水10.26%跌勢最兇猛。受美股大跌衝擊，亞股紛紛慘遭血洗，韓股甚至狂瀉逾8%、盤中一度觸發熔斷，台股也跌逾千點，盤面一片慘綠。

法人指出，台股雖強守月線不破，不過隨這波大漲後的技術性修正，不排除行情還有持續向下探底的風險。以台股今年以來從28,963點一路大漲至46,552點計算，已共計大漲17,589點，漲幅60.73%。

若以黃金切割率0.382、0.5、0.618計算，大盤第一波有效支撐點位約為39,834點。換句話說，大盤這波回檔真正的壓力測試，約落在4萬點左右。而第二與第三個回測點位，則分別是37,758點與35,681點。

儘管短線行情跌深後，指數隨時將醞釀一波短彈行情，不過由於後續市場仍充斥諸多不確定性因素，特別是聯準會恐將降息轉升息、加上中東地緣政治風險似有擴大跡象，且凌亂的籌碼也需要時間沉澱，因此行情看跌壓力仍不輕。

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