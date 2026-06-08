野村投信：台股非趨勢反轉 修正更接近「預期再平衡」

野村投信策略暨行銷處資深副總經理張繼文表示，在美股震盪與升息疑慮升溫之際，台股短線出現明顯波動，但整體結構與成長主軸並未改變。市場情緒雖轉趨保守，但從基本面、產業動能到資金流向來看，這次修正更接近「預期再平衡」，而非趨勢反轉。

張繼文指出，首先，回顧上周五（5）日美股重挫，主要來自兩大因素：其一，非農就業數據強勁，市場快速調整對聯準會政策的看法，由原先預期降息，轉向甚至可能升息；其二，博通（Broadcom）財報未見訂單明顯上修，打擊AI相關類股信心。不過，若深入拆解產業結構，這並非需求轉弱，而是訂單「重新分配」。

張繼文提到，其中一項值得關注的關鍵變化，是AI客製化晶片（ASIC／TPU）競爭格局的轉移。博通在Google TPU訂單成長未如預期，市場普遍解讀為需求降溫；但實際上，訂單更可能轉向其他供應商，特別是聯發科（2454）在客製化晶片領域的滲透率提升。換言之，這不是AI需求下降，而是贏家轉換，對台灣供應鏈而言反而是機會。

張繼文觀察產業面，AI硬體供應鏈目前仍處於高度暢旺狀態。從CoWoS先進封裝產能持續吃緊，到伺服器與高效能運算相關零組件出貨動能強勁，顯示整體AI投資循環仍在加速。國際大廠包括NVIDIA與AMD均持續加碼對台供應鏈採購，進一步強化台灣在全球AI產業中的關鍵地位。

張繼文分析，近期市場震盪的核心，來自於利率預期的劇烈轉向。根據Fed Watch觀察，目前市場已由年初預期降息，快速轉為反映年底可能升息1至2碼的情境，這樣的政策預期跳動，直接拉高資金成本並壓抑高評價成長股表現。也因此，近期美股與台股高Beta族群同步出現明顯修正。但需留意的是，Fed Watch所反映的是「市場預期」，而非最終政策定案。6月16-17日FOMC會議將成為關鍵觀察點，特別是利率點陣圖與會後談話內容。若聯準會釋出偏向「data dependent」(依後續經濟數據判斷)與觀望訊號，而非明確轉向升息，則有助市場情緒回穩。

張繼文認為，台股修正前已出現資金輪動，包括金融股與低基期族群表現相對抗跌。金融股上行主要反映基本面穩定、獲利與配息題材支撐，顯示資金並未撤出市場，而是在不同族群間重新配置。

張繼文從中長期角度來看，股價走勢仍取決於兩大核心：一是獲利是否持續成長，二是評價是否合理。目前市場部分個股已提前反映2027年至2028年的成長，當利率環境變動時，這些過度前瞻的評價自然出現修正。但若企業在2026至2027年的獲利持續上修，股價仍具備中長期上行空間。

張繼文指出，這次回檔屬於預期修正與技術性整理。在AI需求持續擴張的趨勢下，產業基本面依然穩固。投資人可把握震盪機會，聚焦具備實質獲利支撐、且評價已回歸合理的成長型企業，將是後續布局的關鍵方向。