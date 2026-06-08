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台、韓雙雙遭外資拋售 印尼股市單周下跌8.7%最重

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
外資對亞洲股市買賣超金額。(資料來源：彭博，中國信託投信整理)
外資對亞洲股市買賣超金額。(資料來源：彭博，中國信託投信整理)

5月美國非農就業新增17.2萬人遠超預期，引發市場對聯準會升息的擔憂，上周五（5）日美股四大指數全面重挫，連帶亞股周一開盤壟罩賣壓，全面出現修正。中國信託投信表示，觀察上周資金流向，新興亞股整體淨流出166.9億美元，外資小幅買超泰國1.8億美元，其餘市場皆呈現賣超。其中，外資拋售南韓115.3億美元最多，台股遭外資賣超24.3億美元居次，外資賣超印度22億美元、賣超印尼4.1億美元、賣超越南、菲律賓分別為2.8億、0.1億美元。

在指數漲跌部分，中國信託投信表示，新興亞股上周漲跌互見，整體小跌1.7%，上漲部分，菲律賓漲幅2.9%最多，其次依序為泰國、台股，分別漲0.9%及0.8%。下跌部分，印尼雅加達指數單周下跌8.7%跌幅最重，南韓下跌3.7%、越南下跌1.3%、印度下跌0.7%。

經濟數據與通膨觀察，中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇表示，上周五公布的就業報告顯示新增非農就業人數為17.2萬人，遠超市場預期的新增8.8萬人，該數據3、4月合計上修9.3萬人，令市場預期聯準會年底升息的機率明顯提高，隨著聯準會政策轉鷹預期攀升，美股崩跌、美債殖利率彈升、國際美元走升並突破100上方，另外，美伊協議仍無進展，持續支撐油價居高。

楊士醇認為，短期聯準會應維持政策利率不動，待更多經濟數據支持政策方向；不過，基於通膨壓力持續並避免通膨預期失控，官員整體立場持續轉鷹，短線上股市大幅震盪恐難以避免，市場恐慌情緒升溫，操作上不宜追高殺低，或採以多重資產配置，以科技股加科技債方式參與市場，降低波動同時也能持續掌握科技紅利。

美股市場觀察，楊士醇指出，統計美股5月漲幅前三名的板塊，分別為資訊科技、可選消費、醫療，分別上漲15.9%、2.6%及2.3%，其中，半導體漲幅超逾二成。而S&P 500漲幅5.2%、NASDAQ漲幅8.4%，研究機構預估2026年美股整體增長平均逾2成，顯示基本面仍穩健增長，整體維持中性偏多看待。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南股市創高後開始整理，主要來自6月市場消息清淡，且股東會季節過後，市場出現獲利了結的狀況，外資5月賣出7.5億美元，累計今年以來流出25億美元，市場交投冷清。另外，全球主要股市因估值過高，近期進入漲多修正，而越南市場雖相對抗跌，不過短線若無重大利多，盤面也將持續整理。

張晨瑋認為，長線來看越南維持先下後上看法不變，除受惠基本面強勁、股市升級新興市場題材，為趕上AI發展趨勢，政府正加緊腳步推動科技發展與工業現代化，例如，總理黎明興日前已針對推動科技創新與國家數位化轉型提出方針，黎明興強調，越南將透過建立科技創新生態圈，以及加強國際合作等重點任務，力爭於2030年實現現代化工業國家，越南為強化國家科技實力。

張晨瑋指出，越南官方近期再公布70項優先技術清單，涵蓋AI、生技、量子與先進材料等領域，同步列出100項可獲補助之高科技產品別，希望透過優惠條件持續吸引高附加價值項目、導入國際尖端技術。除了全球科技巨頭如谷歌、英特爾、高通，到韓國三星等大廠，正持續擴大在越南的投資，隨著大廠紛紛進駐越南，2026年前五月越南海外直接投資（FDI）註冊總額也創下紀錄，達248億美元，年增34.9%，充沛的實體投資流入顯示外資對越南長線具有信心。

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