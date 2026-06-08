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三大法人倒貨1339億元！外資狂砍938億元、自營商補刀 台股下挫1568點

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
受到美股上周五大跌影響，台股今天開盤後重挫2,694.08點，但盤中跌幅逐漸收斂。記者余承翰／攝影
受到美股上周五大跌影響，台股今天開盤後重挫2,694.08點，但盤中跌幅逐漸收斂。記者余承翰／攝影

美股上周五重挫，拖累台股8日開盤即遭空頭襲擊。台積電（2330）一度跌破月線，聯發科（2454）也失守4,000元整數關卡，集中市場指數盤中最低重挫2,694.08點、下探42,376.86點。不過，隨著台積電跌幅收斂、權值股逐步回穩，加上部分強勢族群逆勢點火，指數跌點快速縮減逾千點，終場下跌1,568.16點、收在43,502.78點，月線失而復得，成交值1.13兆元。但三大法人擴大賣超1,339.29億元。

統計三大法人8日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超938.52億元，投信買超90.7億元；自營商賣超（合計）491.47億元，其中自營商（自行買賣）賣超98.21億元、自營商（避險）賣超393.25億元。

盤面上，五大權值股齊跌。台積電跌70元、跌幅2.96%，收2,295元，影響大盤跌點約546點，但守住月線與2,300元關卡；聯發科跌5.35%、收4,070元，影響大盤跌點約108點，守住4,000元關卡與月線；此外，鴻海（2317）跌5.27%、收269.5元，驚險守住月線，台達電（2308）跌1.96%、收2,255元，日月光投控（3711）跌6.41%、收540元，3檔合計影響大盤跌點約145點。另，聯電（2303）跌7.98%、收121元，也影響大盤跌點約37.7點。

在空頭籠罩下，盤面仍有亮點浮現。伺服器滑軌大廠川湖（2059）盤中急拉漲停，鎖住6,180元歷史新高價，貢獻大盤約18.2點，成為今日最強多頭指標，也帶動信驊（5274）、健策（3653）、精測（6510）、宜鼎（5289）、勤誠（8210）、金像電（2368）及高力（8996）等高價股同步走強。

此外，記憶體族群跌勢也明顯收斂。早盤一度重挫跌停的南亞科（2408）、華邦電（2344），終場跌幅分別收斂至5.69%、4.94%，宜鼎更由黑翻紅，帶動族群氣氛回穩；被動元件與PCB族群則在蜜望實（8043）、亞電（4939）等個股亮燈漲停帶動下回神，成為指數跌點快速收斂的重要助力。

另，富邦媒（8454）董事長蔡明忠於5月27日股東常會中喊出「爬也要爬回千金股」。股價隔日開始連續飆漲，近八個交易日飆漲逾103%，今日更亮燈漲停衝上388元，也貢獻大盤漲點約3點。法人指出，富邦媒股價走強主因並非基本面，而是高股息ETF（00919）納入成分股帶動被動買盤，加上借券賣出空單回補壓力推升。隨6月11日除息時點與籌碼面交錯影響，要留意短線波動。

三大法人 台股 外資 自營商

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