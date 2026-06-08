法人看黑色星期一 台股抗跌勝日韓

美股上週五暴跌，台指期盤後重挫逾3000點，台股今天面臨「黑色星期一」考驗，早盤最多挫跌2694點，創史上最大盤中跌點，隨後跌幅收斂，終場下跌1568.16點或3.48%，收43502.78點，月線43116點失而復得。

法人觀察，比起韓國KOSPI綜合股價指數開盤暴跌8%、並一度觸發熔斷機制，以及日經指數跌幅超過4%，台股今天表現算是相對抗跌。

觀察今天台股逆勢走揚個股，包括5月營收創歷史新高的伺服器滑軌大廠川湖及記憶體廠宜鼎、股王信驊、散熱廠健策及高力、半導體測試介面廠精測、印刷電路板相關的金像電及尖點、世足賽概念的製鞋股來億-KY等，均吸引投資人買盤湧入，推升股價逆勢收紅，顯示具實質業績支撐的個股，在台股修正格局中仍具抗跌力道。

群益投信基金經理人陳朝政分析，短期美股回檔帶動市場擔憂情緒及槓桿資金必然賣壓，長線資金短期或需等待恐慌情緒宣洩，靜候長線買點浮現；短期現貨市場若出現爆量賣壓伴隨融資餘額顯著下降，反而有利股市多頭延續並讓交易回歸理性。

陳朝政建議，投資人在操作上，現階段先聚焦具核心競爭優勢族群，避開題材面先行而基本面待驗證的中小型公司，以及對升息預期造成的利率變動相關企業，並保留資金，聚焦具備實質基本面的AI指標股。

凱基投信指出，美股上週五出現大幅回檔，台股今早修正，不過長線AI多頭並未結束，這波股市修正比較像是短期市場過熱藉故引發的健康修正。

凱基投信認為，AI投資循環已從初期的題材想像，推升為營收與獲利實質顯現的發展階段，具技術領先地位的台灣供應鏈，結構性機遇帶來獲利成長動能仍值得期待，面對籌碼凌亂、洗盤震盪的市場，反而帶來相對合適的進場機會。