快訊

雨勢升級！氣象署17時啟動較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業

影／以色列、伊朗停火破裂！24小時內輪流射飛彈 不甩川普喊收手

日職／連兩場優質先後降二軍 徐若熙最快18日重返一軍

聽新聞
0:00 / 0:00

法人看黑色星期一 台股抗跌勝日韓

中央社／ 台北8日電

美股上週五暴跌，台指期盤後重挫逾3000點，台股今天面臨「黑色星期一」考驗，早盤最多挫跌2694點，創史上最大盤中跌點，隨後跌幅收斂，終場下跌1568.16點或3.48%，收43502.78點，月線43116點失而復得。

法人觀察，比起韓國KOSPI綜合股價指數開盤暴跌8%、並一度觸發熔斷機制，以及日經指數跌幅超過4%，台股今天表現算是相對抗跌。

觀察今天台股逆勢走揚個股，包括5月營收創歷史新高的伺服器滑軌大廠川湖及記憶體廠宜鼎、股王信驊、散熱廠健策及高力、半導體測試介面廠精測、印刷電路板相關的金像電及尖點、世足賽概念的製鞋股來億-KY等，均吸引投資人買盤湧入，推升股價逆勢收紅，顯示具實質業績支撐的個股，在台股修正格局中仍具抗跌力道。

群益投信基金經理人陳朝政分析，短期美股回檔帶動市場擔憂情緒及槓桿資金必然賣壓，長線資金短期或需等待恐慌情緒宣洩，靜候長線買點浮現；短期現貨市場若出現爆量賣壓伴隨融資餘額顯著下降，反而有利股市多頭延續並讓交易回歸理性。

陳朝政建議，投資人在操作上，現階段先聚焦具核心競爭優勢族群，避開題材面先行而基本面待驗證的中小型公司，以及對升息預期造成的利率變動相關企業，並保留資金，聚焦具備實質基本面的AI指標股。

凱基投信指出，美股上週五出現大幅回檔，台股今早修正，不過長線AI多頭並未結束，這波股市修正比較像是短期市場過熱藉故引發的健康修正。

凱基投信認為，AI投資循環已從初期的題材想像，推升為營收與獲利實質顯現的發展階段，具技術領先地位的台灣供應鏈，結構性機遇帶來獲利成長動能仍值得期待，面對籌碼凌亂、洗盤震盪的市場，反而帶來相對合適的進場機會。

台股 美股

延伸閱讀

台指期夜盤「史詩級雪崩」！法人：估值修正與擠泡沫 非長線多頭終結

美股重挫壓力來襲 法人：台股明防恐慌殺盤

美股暴跌台股恐重挫 投顧：雖過熱但非泡沫

五大投顧研判台股：4萬點保衛戰、今年仍樂觀上看5萬點

相關新聞

台股大跌1568點 成交量前五大個股清一色是ETF

美股暴跌，台股8日早盤大跌2,694點，創盤中最大跌點紀錄，隨後低接買盤進場，台股站回月線，終場跌1,568點，收在43,502點，跌幅3.4%，低於韓股的逾7%跌幅、日股的逾4%跌幅、費城半導體上周五（5日）的逾10%跌幅。

低軌衛星規模上看745億美元！貝佐斯數十億火箭慘成火球、鞏固SpaceX霸權 專家點1台廠受惠

2026年5月29日，輝達（NVIDIA）在 X 上突然丟出一則神祕貼文：「A new era of PC.」，後面跟著一串座標「25.0528, 121.5990」，解碼後正是今日（6/1）黃仁勳 Computex 演講地點台北流行音樂中心。 微軟與 Arm 隨即罕見同步轉發，三巨頭聯手預告：NVIDIA 要親自下場做 PC 處理器了，傳聞中的 N1X 晶片採 Arm 架構搭配 RTX 5070等級顯示核心，華碩、Dell、聯想據傳已備妥首發機。

升息陰霾再起！台股開低狂瀉近2,700點 與台積電雙雙摜破月線

美國5月非農就業數據遠優於市場預期，引發市場對聯準會（Fed）降息時程延後、甚至再度升息的擔憂，美債殖利率急升，重創科技與半導體族群。美股上周五全面重挫，其中費城半導體指數暴跌10.26%，創2020年3月疫情爆發以來最大單日跌幅，台指期夜盤同步狂瀉3,006點，台股8日面臨空頭強襲，開盤跌563.45點、報44,507.49點，隨後跌點快速放大至2,694.08點、觸及42,376.86點，與台積電（2330）雙雙摜破月線，盤面各大類股一片慘綠。

台積電收2,295元驚險守月線、下跌70元 寫單日第四大下跌金額

台股8日開低走低收在43,502.78點，下跌1,568.16點，權王台積電（2330）最後一盤爆4,454張賣單，收在2,295元， 下跌70元，為單日收盤第四大下跌金額， 跌幅2.96%，市值59.51兆元，影響大盤指數約547點。

台股收跌1568點「史上第3大」 權值股耐震跌勢收歛

台股今天早盤重挫2694點，改寫盤中最大跌點紀錄，隨著權值股跌勢收斂，終場收在43502.78點，站回月線43116點，...

外資狂砍938億元、自營商補刀！三大法人倒貨1339億元 台股下挫1568點

美股上周五重挫，拖累台股8日開盤即遭空頭襲擊。台積電（2330）一度跌破月線，聯發科（2454）也失守4,000元整數關卡，集中市場指數盤中最低重挫2,694.08點、下探42,376.86點。不過，隨著台積電跌幅收斂、權值股逐步回穩，加上部分強勢族群逆勢點火，指數跌點快速縮減逾千點，終場下跌1,568.16點、收在43,502.78點，月線失而復得，成交值1.13兆元。但三大法人擴大賣超1,339.29億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。