證交所持續打造創新板 成為亞洲AI科技資本匯聚中心

賴清德總統於上周五（5）日接受台視專訪，將台灣定位為全球科技資本匯聚中心，並以打造「亞洲那斯達克」為國家級產業與資本市場的戰略目標，而創新板正是落實該目標的核心政策工具。證交所持續推動臺灣創新板（Taiwan Innovation Board, tib）制度優化與國際接軌，自2021年開板以來，肩負連結創新產業與資本市場的重要使命。創新板以市值作為核心上市標準，提供具關鍵核心技術、創新能力與創新經營模式企業及早進入資本市場的機會，透過更具彈性及前瞻性的資本市場機制，進一步帶動整體產業升級。

近年來，證交所持續推動創新板制度升級，包括取消合格投資人資格限制、開放信用交易及當沖等措施，使創新板交易制度已全面與一般板相同，大幅提升市場流動性與投資參與度。創新板指數由今年初8,802點成長迄今18,471點，成長幅度達109.85％，整體表現更勝大盤成長幅度；2026年度迄今的日均成交值亦較2025年度大幅躍升214.08％，價量表現明顯增溫。此外，證交所亦提供證券自營商造市獎勵，創新板上市公司每一家均已納入造市機制，且於3月調整獎勵機制後，整體造市成交量提升約兩成，市場能見度、投資人關注度及股票流動性均持續增加，充分展現制度優化成果，也反映市場對創新企業成長潛力的高度期待。

證交所表示，創新板落實賴清德總統每一個產業都能成為護國神山理念，自開板以來，申請企業涵蓋半導體、生技醫療、綠能環保及數位雲端等前瞻性產業，展望下半年度，尚有從事可程式邏輯晶片設計、系統晶片整合、人工智慧服務與雲端、AI高效整合運算、AI伺服器、新藥研發、半導體特殊氣體及循環經濟等企業規劃申請。創新板為證交所近年積極推動用以發展AI產業生態系的主板，透過創新板國內外創新企業除可取得充沛資金外，更可快速鏈結臺灣完整科技供應鏈，縮短技術開發、產品驗證及市場導入時程，形成資本與產業互相帶動的正向循環，讓未來的各行各業都成為臺灣的護國神山，凝聚成「護國群山」。

從營運表現觀察，創新板企業近年來持續展現穩健成長動能。2026年第1季多家創新板公司營收及獲利表現均較過往明顯提升，且超過五成企業處於獲利狀態，2026年第1季創新板公司總營收達111.17億元，較去年同期增加29.74億元，成長36.52％，稅前淨利更較2025年同期激增422.92％，顯示創新板已逐步發揮扶植創新企業發展的重要功能。隨著更多優質企業進入資本市場，創新板已成為支持新興科技產業發展的重要平台，並為投資人提供參與創新企業成長的重要機會。

回顧2026年上半年，證交所積極推動國際招商，赴美國西岸、日本及東南亞等重點市場辦理企業拜訪、產業交流及招商說明會，持續提升臺灣資本市場的國際能見度。透過與企業創投、創投機構、新創加速器、產業公協會及專業中介機構建立合作網絡，成功接觸多家具成長潛力企業，深化海外案源開發。證交所並積極推廣全球AI及科技新創來台上市籌資，促進與台灣科技產業鏈合作，帶動產業創新發展。

展望未來，證交所將持續精進創新板制度，對接國際市場標準，深化台美跨境資本市場合作，並積極吸引全球優質創新企業來臺掛牌。秉持「以創新驅動成長、以資本支持產業」的理念，發揮資本市場串聯產業與創新的關鍵角色，協助具潛力企業從台灣鏈結全球市場，同時吸引美國及亞洲優質科技企業來臺上市，以台灣作為拓展亞洲市場的重要據點，逐步實現打造「亞洲那斯達克」的願景。