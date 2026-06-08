台股收跌1568點「史上第3大」 權值股耐震跌勢收歛

台股今天早盤重挫2694點，改寫盤中最大跌點紀錄，隨著權值股跌勢收斂，終場收在43502.78點，站回月線43116點，指數收跌1568.16點，為收盤第3大跌點。投顧分析，現貨並未出現期貨市場的恐慌，還有資金趁勢逢低買，但短期震盪格局難免。

美股上週五暴跌，費半指數重挫10.26%，市場憂AI盛宴因利率提早散場，日股、韓股盤中分別下跌約4%、8%。

台股今天遭逢黑色星期一，以44507.49點開低，早盤下探42376.86點，重挫2694點，改寫台股盤中最大跌點紀錄，隨後跌勢收斂，站回月線43116點附近。

台股加權指數終場下跌1568.16點，收在43502.78點，跌幅3.48%，成交值新台幣1兆1325.31億元，電子股跌3.57%，金融股跌約2.83%、櫃買指數跌4.29%，台股今天收盤跌點為史上第3高。

觀察權值股，台積電終場下跌70元，收在2295元，跌幅2.96%，鴻海、聯發科跌逾5%；台達電跌勢收斂，終場下跌2%以內，大立光跌近4%。

面板雙虎群創、友達跌停。記憶體族群疲軟，南亞科、華邦電、旺宏跌約5%。PCB族群吸引逢低買盤進駐，欣興、南電、台光電跌勢減少，金像電、臻鼎-KY收紅。

觀察高價股走勢，股王信驊翻紅、股后穎崴小跌，多數高價股疲軟，川湖逆勢漲停，健策、精測、宜鼎、高力等收紅，新應材、波若威跌破千元關卡，台股退守48千金股。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受中央社記者訪問時表示，台股早盤一度出現較大跌幅，但市場情緒並未如期貨市場般恐慌，由於先前股市漲幅可觀，目前融資維持率處相對高檔，不至於出現大規模停損或斷頭賣壓，甚至有部分資金趁勢逢低承接，指數站回月線。

不過，黃國偉指出，今天是近2個月來單日最大跌幅，顯示市場信心難免受影響，短期恐震盪整理，但不至於進一步惡化。

展望後市，他指出，市場焦點將轉向6月中下旬的美國聯準會（Fed）利率決策會議，觀察是否釋出偏鷹派訊號。他表示，不排除會議召開前台股持續震盪整理，今天低點能否守穩，有待後續觀察。

此外，美國即將公布的消費者物價指數（CPI）也是重要觀察指標。他表示，市場擔憂，若通膨數據再度高於預期，恐進一步推升市場對升息的擔憂，進而對台股表現造成壓力。