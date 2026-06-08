台股大跌1568點 成交量前五大個股清一色是ETF

美股暴跌，台股8日早盤大跌2,694點，創盤中最大跌點紀錄，隨後低接買盤進場，台股站回月線，終場跌1,568點，收在43,502點，跌幅3.4%，低於韓股的逾7%跌幅、日股的逾4%跌幅、費城半導體上周五（5日）的逾10%跌幅。

統計顯示，在台股成交張數前10大個股中，高達七檔為ETF，其中前五大都是ETF。台股投資人搶進最多的ETF為元大台灣50正2（00631L），單日成交張數高達73.2萬張。

排名第二到五名依次是主動統一升級50（00403A）的68.7萬張、主動統一台股增長（00981A）的41萬張、凱基台灣TOP50（009816）的37.4萬張、元大台灣50（0050）的3.9萬張。

另外，元大台灣50反1（00632R）以31.2萬張的成交張數排第七名，緊接著六名聯電（2303）的31.8萬張；群益台灣精選高息（00919）以28.6萬張排第八名。

就成交金額來看，則是以元大台灣50最多，單日成交360.3億元，在所有台股個股中排第四名，且守住100元大關，收100.95元，跌3%。元大台灣50正2排第九名，成交246.5億元。