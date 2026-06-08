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買盤低接 台股終場跌勢拉回1568點 元大台灣50正二成交量最大
美股周五大跌使台股今日上演大怒神，由於上兆的低接買盤大舉進場，使台股大盤指數盤中跌勢從開盤時大跌2700點收斂，終場收盤下跌1,568.16點，以43,502.78點作收，成交量1兆1,325.31億元。明日能否收復44000點關卡，有待觀察。
倘若以成交量觀察，今日成交量最大的前五大全部為ETF，依序為元大台灣50正二（00631L）、主動統一升級50（00403A）、主動統一台股增長（00981A）、凱基台灣TOP 50（009816），而國民ETF元大台灣50（0050）也名列第六，可見得ETF已成為投資人低接的避風港。
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