台股開低崩跌2700點後收斂…收盤挫低1,568點守住月線 台積電收低70元

台股8日收盤下跌1,568.16點，終場以43,502.78點作收，成交量1兆1,325.31億元；台積電（2330）收盤價2,295元，下跌70元，跌幅2.96%。

台股今日早盤賣壓全面引爆，盤中最低一度下探42,376點，重挫近2,700點，改寫史上盤中最大跌點紀錄，上市公司總市值由約147兆元急縮至138兆元；隨後在記憶體等權值股陸市跌幅收斂，指數逐步上揚，盤中高低點差距達2,130點。

今日成交金額大且走高為：蜜望實（8043）、新日興（3376）、健策（3653）、宜鼎（5289）、金像電（2368）、新盛力（4931）、高力（8996）、川湖（2059）、九豪（6127）及勤誠（8210）；成交金額大且疲軟者則為：聯發科（2454）、聯電（2303）、南亞科（2408）、台達電（2308）、鴻海（2317）、華邦電（2344）、欣興（3037）、廣達（2382）、群聯（8299）、國巨*（2327）及台光電（2383）。

第一金投顧表示，先前加權指數乖離過大，籌碼面融資、股期槓桿呈現過度壅擠，適度回測進行籌碼清洗並不見得是壞事；不過，在美國非農數據出爐之後市場對於升息預期再度升溫，同時本周三還有美國 CPI 數據即將出爐，預期盤面仍將維持震盪觀望，快速 V 反機率不高，操作可先觀察 VIX 指數是否從高點回檔，以及殖利率是否未再攀高。景氣面目前未出現敗象，AI 投資熱度未減下，維持適度多單水位，降低槓桿操作，靜待整理過後的新一波行情。

群益投顧指出，盤中重挫跌破月線，出現多頭抵抗走勢，但上周的下半周出現波段上漲以來罕見連續走弱，已顯示估值修正壓力。因此跌破月線抵抗後，仍存進一步下探支撐壓力，檢視持股，逢高汰弱留強應對。