台股漲多修正 法人研判具支撐合理價位在38,000點

台股隨美費城半導體指數漲多修正，再度回測月線。法人指出，以台積電（2330）及整體上市櫃公司獲利來看，40,000點應有支撐，但考量本次回檔浮額偏多，短線可能跌破40,000點，預期具支撐性的合理價位約落在季線38,000點附近。

投顧法人分析，台股上周走勢開高走低，受到美科技股重挫影響，上周五台指期夜盤重挫3,006點、盤中一度觸及跌停，使原本「漲多」的盤勢急轉為「回調」，且櫃買指數已提前走弱，反映權值與中小型股分化、資金集中特定族群輪動快速而非全面齊漲。

市場已將聯準會今年內降息預期轉向定價年底可能升息，主因在於非農就業數據強勁優於市場預期，疊加高油價傳導的第二輪通膨，使核心通膨黏性偏高；法人評估，新任主席華許主持的首場會議料維持利率不變，甚至是進入升息預期，將墊高美債殖利率與折現率，壓抑前波漲多的AI與半導體權值股估值。

更關鍵的是，這波回檔本質是市場基本面預期檢驗，當股價已將極長線成長提前反映、估值明顯透支，升息、博通財測與輝達Rubin記憶體降需求等利空，便足以成為觸發修正的引信。

法人表示，雖然台北國際電腦展利多紛陳，但台股上漲創高並非主要由AI相關概念股推動，反倒傳產、金融股與終端消費端電腦組裝廠等低基期而具指數權重的股票輪動，且出現成交量沖高後兩日拉回，利多漲勢未持續且出量走低。

法人預期，46,000點可能變成壓力區間，後續要再突破仍須由AI相關主流股帶動，才能確立行情延續，在主流股尚未接棒轉強前，漲多的指數結構顯得脆弱，研判本周行情震盪幅度可能加大，以中長線心態來看，AI趨勢股回到評價下緣時可分批布局。