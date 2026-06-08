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台股回測月線後收腳 法人建議降低高本益比個股槓桿部位
台股8日受到美費城半導體指數重挫拖累，回測月線後收腳。法人研判，AI供應鏈長線基本面無虞，盤勢不致於馬上翻空，但整理時間將拉長，建議適度降低高本益比個股槓桿部位，待指數止穩後，再分批布局基本面展望佳標的。
長線基本面來看，投顧法人分析，全球AI算力需求仍然龐大，並未出現產業趨勢扭轉跡象，國際主要雲端服務供應商（CSP）持續上修今年資本支出預期，科技巨擘亦積極與AI基礎設施廠商合作。
另一方面，經濟部近期上修今年下半年台灣出口及接單預期、主計總處亦將今年台灣GDP成長率大幅上修1.93個百分點至9.64%；輝達執行長黃仁勳日前離台前表示，輝達已將下半年產能拉高兩倍，且明年下半年規模將遠大於今年，供應鏈上下游產能非常吃緊。
整體而言，國內外AI供應鏈長線基本面並未出現轉變，預料台股盤勢不致於馬上翻空，惟下半年受制於高基期因素，台灣接單及出口年增率將承壓，盤勢整理時間將拉長。
法人指出，下周適逢FOMC利率決議及美股四巫日，鑑於近期已有多位美聯準會官員在公開發言中呈現較為鷹派趨向，預期會議前後市場情緒將相對受到壓抑，大盤在6月中旬進入區間震盪走勢消化浮額機率較高。
操作策略部分，基於高估值個股短線面臨獲利了結壓力，法人建議，應適度降低高本益比個股槓桿部位，以控制風險，靜待行情回穩後，再分批布局基本面無虞標的，可密切留意本周三發布的美5月CPI數據、甲骨文財報及24日美光財報可能帶來的市場契機。
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