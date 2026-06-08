台股回測月線後收腳 法人建議降低高本益比個股槓桿部位

美國5月非農就業數據超出預期，5月非農就業人口增加17.2萬人，遠高於市場預期的8.8萬人，市場預期聯準會（Fed）10月升息機率大幅提升，美股上周五重挫， 拖累台股也大跌；但證券分析師強調，今年不會進入升息循環， 因為非農就業人數大增，並不是來自經濟大成長，而是川普的排外政策所形成，他認為，下跌正是搶錢的好時機。

2026-06-08 12:41