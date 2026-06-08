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一度雪崩2700點創史上盤中最重跌點！台股收盤挫低1,568點守住月線

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台股中長期無虞 「景氣循環」進入AI「超級周期」

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
受惠AI持續發展，市場仍偏多看好台廠供應鏈利多優勢。（法新社）
受惠AI持續發展，市場仍偏多看好台廠供應鏈利多優勢。（法新社）

受惠AI持續發展，市場仍偏多看好台廠供應鏈利多優勢。根據經濟部最新公告數據，今年經濟成長率預計達7.7%，高於全球平均的2.2%，也高於美國的1.9%，甚至近期股市表現同樣亮眼的南韓，也以1.7%的經濟成長率落後台灣。凱基投信分析，這是因為AI 投資循環已從初期的題材想像推升為營收與獲利實質顯現的發展階段，而具有技術領先地位的台灣供應鏈，結構性機遇帶來的獲利成長動能仍值得期待。

凱基台灣主動式ETF基金研究團隊表示，近日AI指標廠商財報表現普遍優於市場預期，美股 S&P 500 指數與台灣加權指數皆於第2季改寫歷史新高；CSP龍頭（雲端服務供應商）業者第1季 AI 資本支出合計逾 1,300 億美元，全年規模上修至約 7,250 億美元，較 2025 年大增約 64%，反映出AI 軍備競賽持續升級。AI發展火燙也讓剛性需求暢旺，帶動受惠AI發展的產業出現結構性轉變，例如記憶體產業。

主動凱基台灣（00407A）ETF研究團隊指出，過去在傳統3C消費中，記憶體產業的核心驅動力在PC、筆電，及手機的換機潮，但消費者對價格普遍敏感，且有多種產品容易面臨庫存過高與供過於求引發殺價競爭的風險；然而，在這波AI發展浪潮下，記憶體產業的核心驅動力是AI大語言模型/機器人，客戶是願意以高溢價搶購的科技巨頭，市場甚至出現供不應求的狀況、造成價格飆漲，進入「超級周期」的記憶體產業，後市自然有期待空間。

除了記憶體產業受惠AI發展迎來結構性轉變，這波AI浪潮下的多頭格局，亦帶動許多次產業的發展。如ASIC 晶片設計服務與2奈米製程相關鏈，及CoWoS先進封裝與AI伺服器ODM鏈，還有AI 電源、散熱與高階被動元件，都是市場關注焦點。輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰近日不是持續為AI發展背書，就是以實際投資擴大布局台灣AI生態系，這無疑再次說明了台廠在AI發展趨勢下的獨特地位。

主動凱基台灣ETF研究團隊認為，台灣在全球科技市場中持續展現出相對明朗的訂單能見度，不過要掌握產業輪動、景氣循環並非易事，建議投資人想在台股長線看好的際遇下追求超額報酬*機會，可以選擇主動台股ETF，讓專業投資團隊精選大中小型潛力股，以萬元台幣入手一籃子成分股的成長機會，分散個股波動風險。

主動凱基台灣6月4日開始募集，首創主動台股ETF不配息再投入機制，透過時間複利全面升維主動操作，攜手投資人掌握台灣從代工到算力核心「AI科技島」的成長紅利。投資人在6月10日前的募集期間，都可望以發行價10元申購主動凱基台灣，其經理費每年0. 75%，保管費每年0.035%，保管銀行為彰化銀行。

凱基 00407A主動凱基台灣

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