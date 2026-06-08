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一度雪崩2700點創史上盤中最重跌點！台股收盤挫低1,568點守住月線

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千金股誰最強？ 除川湖漲停、這幾檔也維持紅盤

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股8日早盤閃崩近2,700點，之後隨著撿便宜買盤進場，跌勢縮小，大盤指數午盤約下跌1,600點，台積電（2330）下跌逾2%，守月線關卡。千金股部分，維持紅盤的有穎崴（6515）、川湖（2059）、健策（3653）、精測（6510）、宜鼎（5289）、勤誠（8210）、金像電（2368）、高力（8996），其中漲勢較強的為川湖、精測和高力，精測盤中大漲約8%。

費城半導體指數5日重摔10.3%，寫下2020年3月新冠疫情以來單日最大跌幅，5日公布5月非農就業人口激增17.2萬人，比經濟學家預估的8.8萬人高出一倍。市場擔心今年不僅不會降息，甚至還轉變為升息，使得美國公債殖利率應聲上揚，10年期美債殖利率躍上4.54%。

不過，美國分析師指出，唯有在盈餘成長趨勢逆轉的情況下，才會真正終結美股這波漲勢。富國銀行首席股票策略師權五晟（Ohsung Kwon，音譯）說：「半導體板塊嚴重超買，這就是我們看到拋售的原因。但我不認為這是半導體多頭行情的終結。」

觀察台股千金股表現，多數雖然下跌，但跌幅不深，且有逆勢翻紅的個股，除了川湖漲停，精測、高力盤中都上漲超過5%，除了精測以外，同是探針卡族群的穎崴也維持紅盤。

半導體測試介面廠精測5月營收5.43億元，月增3.7%，年增34.1%，創下新高；前五月累計營收24.23億元，年增23.7%。

精測總經理黃水可表示，目前最大挑戰是產能嚴重不足，因為客戶需求來得太急、量又太大，公司正加速擴充產能，預估8月底第一波擴產完成後，產能至少成長一倍。他形容，AI相關需求已不是過去的百分比成長，而是「幾倍的成長」。

不過黃水可認為，雖然AI能見度已看到2028年、2030年，但精測仍審慎評估擴產，除非客戶能保證三至五年訂單。黃水可表示，AI要從雲端進一步發展到地端，才會進入真正遍地開花的階段，預期AI地端應用明年開始就會逐步看到成果。

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買盤低接 台股終場跌勢拉回1568點 元大台灣50正二成交量最大

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台股開低崩跌2700點後收斂 收盤挫低1,568點守住月線 台積電收低70元

台股8日收盤下跌1,568.16點，終場以43,502.78點作收，成交量1兆1,325.31億元；台積電（2330）收盤價2,295元，下跌70元，跌幅2.96%。

千金股誰最強？除川湖漲停、這幾檔也維持紅盤

台股8日早盤閃崩近2,700點，之後隨著撿便宜買盤進場，跌勢縮小，大盤指數午盤約下跌1,600點，台積電（2330）下跌逾2%，守月線關卡。千金股部分，維持紅盤的有穎崴（6515）、川湖（2059）、健策（3653）、精測（6510）、宜鼎（5289）、勤誠（8210）、金像電（2368）、高力（8996），其中漲勢較強的為川湖、精測和高力，精測盤中大漲約8%。

升息憂慮升高台股重挫 分析師：今年不會進入升息循環 「搶錢趁現在」

美國5月非農就業數據超出預期，5月非農就業人口增加17.2萬人，遠高於市場預期的8.8萬人，市場預期聯準會（Fed）10月升息機率大幅提升，美股上周五重挫， 拖累台股也大跌；但證券分析師強調，今年不會進入升息循環， 因為非農就業人數大增，並不是來自經濟大成長，而是川普的排外政策所形成，他認為，下跌正是搶錢的好時機。

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