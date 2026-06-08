升息憂慮升高台股重挫 分析師：今年不會進入升息循環 「搶錢趁現在」

美國5月非農就業數據超出預期，5月非農就業人口增加17.2萬人，遠高於市場預期的8.8萬人，市場預期聯準會（Fed）10月升息機率大幅提升，美股上周五重挫， 拖累台股也大跌；但證券分析師強調，今年不會進入升息循環， 因為非農就業人數大增，並不是來自經濟大成長，而是川普的排外政策所形成，他認為，下跌正是搶錢的好時機。

美國勞工統計局5日公布，5月非農就業人口增加17.2萬人，遠高於市場預期的8.8萬人；由於非農就業數據超乎預期，傳出Fed將升息的押注，拖累美股上周五重挫；費城半導體指數暴跌10.26%，創2020年3月疫情爆發以來最大單日跌幅；那斯達克綜合指數大跌4.2%，創去年4月10日以來最大單日跌幅；標普500指數則下跌2.6%，結束連續九周的漲勢

台股也難逃大跌走勢，8日跳空開低，以44,507.49點開盤，下跌563.45點，隨後快速下探至42,376.86點，重挫2,694.08點，各類股一片慘綠，月線失守，不過，指數挫低後吸引買盤進場，盤中跌勢收斂，重新站上月線。

證券分析師張陳浩認為，非農就業人口增加比市場原本預期的多2倍，引來市場對升息的的預期升高，但是，非農就業人數新增超出預期，並不是因為經濟回升帶動，主要是因川普的排外政策，由外國人變成美國人所帶來的增加，且可能是一次性的政策。

張陳浩表示，上周五期指夜盤一度大跌逾4,000點，但川普釋出對非農就業人數大增的看法，川普認為，市場的解讀錯誤，非農就業人數增加是好現象，怎會是壞現象，不要過分解讀，川普的說法，期指夜盤跌勢收縮， 收盤下跌3,000點， 拉升了1,000點。

張陳浩表示，不認同因為非農數據會造成10月升息的看法，他強調，今年不會進入升息循環，原本預估最快7月會降息，目前則要再思考降息的時間點，但不會進入升息。

張陳浩指出，台股重挫，早盤的殺盤來自一開盤時券商的斷頭賣壓， 9時30分前則是自行斷頭的賣壓；由於在上周四及周五兩個交易日台股已先修正1,388點，早盤的大跌尤其是跌停時，是進場撿黃金的時間，不過，最保守的做法是先觀察2天，周三再進場。

張陳浩表示，明日台股的表現要看晚上美股的走勢， 如果費半指數續弱，明日可能再來一次斷頭下殺的壓力，但若費半表現不弱，台股則可能出現開高走低的走勢。

張陳浩認為，造成台股下挫的原因並不是經濟產業的改變，也不是AI泡沫，多頭格局下，拉回修正10%是正常的，要轉空至少要拉回30%；所以，張陳浩強調，「搶錢趁現在」，而且「搶錢要比快」， 首選仍是AI族群，看好半導體的台積電（2330）、日月光（3711）、京元電子（2449）、聯發科（2454）等；ABF可留意欣興（3037）、景碩（3189）、南電（8046）、臻鼎-KY（4958）；散熱的奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、建準（2421）；被動元件的國巨*（2327）、華新科（2492）、蜜望實（8043）、禾伸堂（3026）等。