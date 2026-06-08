除了蘋果 WWDC 及 SpaceX 上市之外 本周美股還有哪些觀察指標？

富蘭克林投顧指出，本周美股有六大觀察變數。首先是中東局勢與油價：留意美伊談判進展、荷莫茲海峽通行狀況、油價變化等。

二是蘋果全球開發者大會（WWDC）：6/8至6/12舉行，預計發表iOS 27作業系統、搭載AI技術的Siri、介面改版的相機App等，其中，Siri可能導入Gemini模型並具備代理式AI的能力。

三是經濟數據：本周要公布的數據包括美國6月密西根大學消費者信心指數初值；5月消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）、成屋銷售；4月貿易收支。

四是SpaceX IPO：預計6/12掛牌上市，IPO價為135美元，留意當天股價變動狀況與太空概念股表現。

五是企業財報：本周要公布財報的企業包括甲骨文、Adobe、凱西便利商店等。

六是川普關稅：在川普政府引用第122條加徵15%關稅後，預計還將引用第232條（國安關稅）、第301條（不公平貿易關稅）、第201條（反傾銷關稅）、第338條（貿易歧視關稅）來加徵關稅。

富蘭克林投顧表示，財政刺激與AI投資支出仍穩健，仍持續看多美國經濟。不過，建議投資人可採取平衡分散布局與穩健收益策略來分散風險、對抗波動，並參與市場長期機會。

富蘭克林投顧表示，伊朗戰事加劇通貨膨脹疑慮，可能使聯準會（Fed）更長期維持高利率。不過，川普關稅範圍因最高法院判決而可能收窄，加上「大而美法案」刺激效果陸續顯現、企業財報與財測表現強勁、強勁AI資本支出延續，美國經濟有望保持穩健。

美股雖然回檔修正，但富蘭克林投顧認為，美股基本面仍穩健，預計風險仍可控，且預期AI浪潮仍將延續，有利科技股長期仍維持多頭格局。同時，資金也將逐漸從追逐AI概念股轉向更廣泛的領域，包含工業、金融、消費耐久財、中小型股等景氣循環領域，建議多元布局掌握多元投資機會。