美非農數據太強成利空？法人：獲利護體助台股回歸多頭

美國非農就業數據優於預期，市場重新調整聯準會降息時程預估，美債殖利率走揚也加劇全球股市震盪。投信法人指出，近期台股修正主要反映資金與評價面調整，並非基本面轉弱，在AI產業趨勢帶動下，台灣科技業獲利動能仍強，中長期表現仍具支撐。

針對近期美國經濟數據與利率動向對全球與台股的影響，摩根資產管理產品策略部副總經理戴馨玲表示，上周五（5日）美國非農就業數據優於預期，推升美債殖利率，市場對聯準會降息時程重新評估，原本預期的降息時間表可能延後。這使全球股市，特別是科技股，面臨評價壓力，震盪加劇。

戴馨玲說，當然中東地緣政治的不確定性再起，也讓市場風險偏好下降。根據利率期貨市場預期，聯準會短期內大致維持現有利率區間，即使新任主席華許上任，決策官員仍會觀察通膨與經濟數據，年底利率政策仍有變數。

針對台股走勢，戴馨玲分析，近期台股加權指數自三月底低點以來漲幅超過40%，隨著美國非農就業數據優於預期導致利率上升，加上中東地緣政治不確定性導致市場風險偏好下降，再者台灣股市與全球科技股連動性高，短期內更容易受國際市場情緒牽動。不過，即使台股已出現明顯修正，但這些波動主要反映資金面去槓桿與評價面調整，並非基本面的改變。

展望後市，戴馨玲指出，雖然短期市場波動加劇，但台股長期仍將回歸基本面。AI產業發展持續推動企業獲利成長，今年Computex展現AI Agent、AI伺服器、高效能運算、ASIC、高速傳輸、光通訊及先進製程等趨勢，顯示AI應用正逐步擴展至企業與終端。有鑑於AI的終端運用正在加速，所以市場預估台灣企業今年獲利年增率可望達39.6%，台灣科技產業有望持續受惠全球AI投資浪潮，這將持續支撐台股中長期表現。