台股跌點急縮千點！被動元件蜜望實跌停衝漲停、鈞寶創高、國巨將出關

美股費半指數上周五重挫逾10%，拖累台股8日開盤一度暴跌逾2600點，被動元件族群早盤同步遭遇賣壓，國巨*（2327）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）、立隆電（2472）、信昌電（6173）及蜜望實（8043）等多檔個股全面跌停開出。不過，在市場恐慌氣氛瀰漫之際，鈞寶（6155）與蜜望實卻逆勢吸引買盤進駐，不僅成為族群抗跌指標，也透露資金並未完全撤離AI與漲價概念股。

被動元件族群盤中出現明顯強弱分歧。鈞寶在外資5日回補買超1,408張助攻下，8日盤中爆出逾4.7萬張大量，股價一度衝上86.7元歷史新高，逆勢上漲逾8%。市場認為，鈞寶具備電感、磁珠、濾波器等產品布局，受惠AI伺服器電源與高功率應用需求升溫，加上股價技術面轉強，吸引短線資金積極追價。

另一檔抗空悍將蜜望實同樣表現亮眼。蜜望實為日系被動元件大廠太陽誘電在台主要代理商，MLCC產品占營收比重高達九成，被視為此波被動元件漲價循環的重要受惠股。公司5日獲外資回補買超3,006張，8日盤中爆出逾5.2萬張成交量，股價大逆轉亮燈漲停，帶動立敦（6175）、九豪（6127）、天二科技（6834）、年程（3117）等個股同步轉強。

至於族群龍頭國巨，處置交易將於8日屆滿，股價雖以跌停693元開出，但承接買盤迅速進場，盤中收復700元整數關卡，跌幅收斂至3.5%以內。法人指出，國巨完成多項海外併購後產品結構持續優化，第1季毛利率站穩38%，單季每股純益達3.9元，在AI伺服器高壓MLCC需求強勁帶動下，今年營收有望逐季成長。

市場也持續關注被動元件漲價效應。法人表示，國際大廠近期陸續調漲中低階產品價格，部分料號甚至停止接單，產能正優先供應AI伺服器、車用電子及高可靠度應用。受惠供需趨緊與漲價循環，包括國巨、華新科、禾伸堂、信昌電、蜜望實及凱美（2375）等個股，後續營運表現值得持續追蹤。

分析師認為，在外資期貨空單逼近7萬口、短線波動加劇下，具AI題材、漲價效益及技術面轉強的個股，仍是資金優先布局方向。鈞寶與蜜望實今日逆勢走強，也顯示市場資金正從大型權值股轉向具成長題材的中小型電子股尋找機會。