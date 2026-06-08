台股暴跌因應策略 持股水位降至50% 減碼高風險類股 轉進防禦性類股

費半指數重挫逾10%，加上6日台指期夜盤跌掉3,006點，恐慌情緒也讓台股8日開低，盤中一度暴跌2,694點至42,376點。不過，跌幅明顯收斂至下跌約1,500點。台積電（2330）盤中一度下跌135元至至2,230元，不過最高拉抬至2,320元，跌幅也明顯收斂。

富邦投顧指出，台股自3月底以來，上漲近15,000點，漲幅已大，短線高檔價量背離，多方不願追價。隨指數已跌破5日均線，且日KD標K值轉弱，外資短線由買轉賣1,583億元。建議獲利入袋，持股水位降至50%，保留後續逢低承接的資金。

富邦投顧建議，操作方向，減碼高融資使用率（如記憶體、光通訊等）、高本益比（如IP、矽晶圓等）、法人減碼股（如記憶體等)。建議獲利入袋。短線逢回轉進電信、高現金殖利率、政府護盤股（大型權值股與龍頭產業）、以及股價位階偏低的世足賽題材股等，另AI產業龍頭指標股，可逢回承接。

ETF可以逢低布局市值型／防禦型。逢低布局市值型，市場止穩時，能跟上大盤表現，可避免反彈時選股錯壓，例如元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、凱基台灣TOP50（009816）。防禦型表現波動較低，在股市回檔時，這類ETF跌幅通常較小，例如元大高息低波（00713）、復華高息低波（00731）。