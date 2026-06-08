台股急跌2,700點後現買盤 法人：後市聚焦「三指標、二變數」

受到上周五美國非農就業數據超預期、費城半導體指數重挫等國際因素引震，台股8日早盤一度重挫將近2,700點，引發市場對於短線槓桿斷頭風險的擔憂。不過，法人分析，此波美股與台股的急跌，應視為多頭漲多後的「多殺多」集體賣壓，而非AI基本面出現實質性轉變。整體盤勢在短線去槓桿後，中長期多頭架構依然具備支撐，大盤接近午盤跌點已經收斂逾千點，明日能否順利止跌，短線觀察「三台股指標、二國際變數」。

首先，在現貨市場方面，護國神山台積電的月線防線為首要觀察指標。台積電ADR上周五下跌6.69％，已回檔至月線附近。對應到台股現貨，台積電月線位置約在2,293元，短線需優先觀察此處的支撐力道，今日盤中已經從2,230元一度拉高至2,320元。若以台積電上周五收盤價2,365元計算，若回檔6％則約在2,220元左右，此區間低點將是多方防守的關鍵。

其次，籌碼面與技術面上，融資維持率與乖離率的修正更是重中之重。目前台股融資餘額為5,666億元，大盤融資維持率約198.98％，雖然仍在安全水位之上，但需密切觀察今日收盤數據是否跌破140％，甚至逼近130％的追繳斷頭線，這將決定市場是否會出現大規模的融資斷頭潮，從今日盤中跌點收斂狀況來看，融資浮額應尚未有效清洗；目前大盤60日（季線）乖離率為17.63％，仍高於均值的12.1％，顯示技術面上仍有修正空間。

再來，盤面結構呈現漲多熱門股與低檔避險股的拉鋸。被動元件、ABF、PCB、光通訊及記憶體等主流科技族群，今年以來漲幅多在200％以上，在短線急殺後，可觀察是否有低檔接手買盤進場。與此同時，金融、內需、食品、電信、公用事業等板塊具備避險與低基期優勢，市場資金是否會由電子族群流出並轉入這些族群，是盤面輪動的觀察焦點。

此外，除了台股內部的籌碼清洗，國際間的總經數據更是牽動全球資金風向的關鍵。首先是6月10日美國即將公布5月CPI數據，這將是Fed召開決策會議前的最後一道通膨關卡。緊接著6月18日將舉行FOMC利率決策會議，全球市場正靜待新任聯準會主席華許的政策定調，其對於勞動市場與通膨走勢的表態，將直接決定下半年全球資本市場的資金流向。

台新投顧總經理黃文清、統一投顧董事長黎方國等指出，短線市場震盪劇烈，在盤勢波動加劇、融資尚未沉澱完畢前，投資人不宜過度盲目追高，建議分批布局，並靜待台積電月線支撐確立，及密切關注本月中旬兩大國際變數落地，再對中長線營收基本面佳的優質標的進場。