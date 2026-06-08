聽新聞
0:00 / 0:00
大盤修正 資訊服務概念股相對有撐
美國5日公布非農就業人數大幅超出預期，引發市場擔憂不僅不降息，反而可能轉向升息，進而引起股市大幅修正，台股早盤一度大跌逾2,600點，主流強勢股紛紛休息，低基期的資訊服務股如華經（2468）、驊宏資（6148）等反倒獲買盤湧入，強勢攻上漲停，其餘個股也相對有撐。
黃仁勳不斷強調，AI Agent不只不會影響軟體業者，反而會帶動更多需求及使用量產生。而華經同樣受惠於此，AI浪潮帶動系統整合（SI）出現新一波商機，華經也已成功切入台灣企業雲端市場。法人看好，隨著AI持續落地應用，華經後續業績成長將可望持續成長。
華經先前曾定調今年三大成長主軸為AI、資安及ESG等領域，今年Computex展上也能看到AI正加速滲透到邊緣端，再加上 Windows升級推動PC換機潮，將可望讓未來AI相關應用持續成長。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。