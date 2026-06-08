台股急殺後強彈！亞電鎖漲停、精測瀕跌停翻紅大漲8%

台股8日開盤一度遭遇重挫，不過盤中跌勢逐步收斂，早盤資金開始回流具基本面題材的高價AI、半導體測試、散熱與材料股，盤面由開盤恐慌賣壓轉為個股輪動表態。其中，亞電（4939）逆勢鎖死漲停，精測（6510）則從接近跌停價一路急拉翻紅，成為早盤最具戲劇性的焦點股。

亞電早盤表現最強勢，股價以55元開出、接近跌停價，隨後一路震盪走高，稍早鎖在65.6元漲停價，上漲5.9元。亞電近期公告5月合併營收1.42億元、年增21.19%，累計前五月營收5.98億元、年增2.58%；公司並指出，將持續投入高階材料與新產品研發，未來可望針對半導體先進封裝及AI伺服器等高階應用市場，提供相關材料解決方案。

測試介面族群也成為多方反攻核心。精測開盤一度以2,975元開出，距離跌停價2,970元僅一步之遙，但隨後買盤急速進場，股價不僅翻紅，更大漲至3,565元，上漲265元，漲幅達8.03%，盤中高點觸及3,580元，展現低檔承接力道。

另一檔高階測試指標穎崴（6515）同樣由黑翻紅，早盤一度開在跌停價7,585元，隨後一路拉升，目前暫報8,585元，上漲160元。穎崴受惠AI、HPC及ASIC需求持續提升，第1季營收29.8億元、稅後淨利6.99億元、EPS 19.54元，並持續擴充高雄楠梓與仁武產能，以支撐中長期成長動能。

記憶體與邊緣AI題材方面，模組廠宜鼎（5289）也從低檔翻紅，暫報1,775元，上漲20元，漲幅1.14%。宜鼎上周在COMPUTEX展示邊緣AI五層核心架構，涵蓋運算、記憶體、儲存、感測與通訊、軟體等領域，市場持續聚焦其工控記憶體與邊緣AI應用布局。

散熱股王健策（3653）早盤也翻紅走強，暫報3,745元，上漲125元，漲幅3.45%，盤中從3,260元低點一路拉升，最高觸及3,775元。隨AI晶片功耗升高，健策已在液冷散熱模組、均熱片加工與封裝整合等領域同步布局，鎖定次世代AI伺服器高功率、高密度熱管理需求。