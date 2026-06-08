台股大跌免驚！ 安聯團隊預估：台股獲利年增50%撐腰

台股8日開低震盪，截至上午11點整，最低暫達42,376點、一度大跌2,694點，盤中跌幅略為收斂至43,550點附近震盪，跌1,520點。投信法人表示，隨台股企業獲利動能強勁，今年獲利年增率有望突破50%，可望支撐台股整理後再創新高，反而提供投資人逢低布局機會。

安聯台灣智慧基金經理人陳思銘於8日接受廣播節目採訪，表示此次修正屬總體經濟下的均值回歸，而非基本面轉弱。事實上，根據安聯台股團隊的獲利模型預估，今年台股上市櫃公司獲利年增率有望達到50%以上，遠高於市場普遍預期的30%。

陳思銘進一步說明，去年的企業獲利約為4.5兆元，今年有機會挑戰5.8兆至6兆元之間，基本面異常強勁 。儘管過去一年台股指數大幅上漲，但由於企業獲利成長速度更快，追蹤未來4季的大盤本益比仍維持在18至19倍左右，與一年前指數較低時的估值相當。從法人角度來看，目前台股估值並未顯得昂貴。

另外，針對市場擔憂聯準會升息可能導致資金緊縮、壓低本益比的疑慮，陳思銘認為，短期資金因素若使本益比下修，從長期角度來看，反而讓股票更具投資價值。他強調，在強勁獲利支撐下，台股經歷此波整理後，仍有機會挑戰新高。

投資策略上，他建議遵循「漲時重勢，跌時重質」的原則。在市場回檔時，應優先鎖定基本面扎實、具實質獲利的公司，特別是下半年展望強勁的半導體供應鏈與AI相關供應鏈，作為優先配置的重點。