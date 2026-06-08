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台股盤中跌勢收斂 台積電撐場指數重回43000點之上

中央社／ 台北8日電
受到美股上周五大跌影響，台股今天開盤後重挫2,694.08點，但盤中跌幅逐漸收斂。聯合報系記者余承翰／攝影
受到美股上周五大跌影響，台股今天開盤後重挫2,694.08點，但盤中跌幅逐漸收斂。聯合報系記者余承翰／攝影

美股費半暴跌，台股今天早盤重挫2694點，改寫盤中最大跌點紀錄，隨後跌勢收斂近千點，指數重回月線43108點之上，台積電盤中跌勢收歛，約跌60元，至2305元，跌幅2.54%，部分權值股、PCB族群吸引逢低買盤進駐。

美股上週五暴跌，費半指數重挫10.26%，市場憂AI盛宴因利率提早散場，日股、韓股盤中分別下跌約4%、6%。

台股今天以44507.49點開低，早盤下探42376.86點，重挫2694點，改寫台股盤中最大跌點紀錄，隨後逢低買盤進駐，跌勢收斂。

截至10時20分左右，台股加權指數下跌1817.32點，至43253.62點，跌幅4.03%，電子股跌4.12%，金融股跌3.58%、櫃買指數跌6.18%。

觀察權值股表現，台積電盤中跌勢收斂，下跌60元，至2305元，跌幅2.54%，聯發科下跌逾6%，台達電、鴻海、國巨下跌約5%。

記憶體族群今天開低走高，南亞科、華邦電下跌約5%，旺宏挫逾8%，面板股友達、群創跌停。PCB族群吸引逢低買盤進駐，欣興、南電、金像電、臻鼎-KY跌勢收斂。

觀察高價股走勢，股王信驊跌勢大幅收歛，股后穎崴翻紅，川湖逆勢漲停，精測、宜鼎、金像電紅盤，台燿、雍智跌停，新應材、波若威跌破千元關卡，台股退守48千金股。

台股 台積電 韓股

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美國5月非農就業數據遠優於市場預期，引發市場對聯準會（Fed）降息時程延後、甚至再度升息的擔憂，美債殖利率急升，重創科技與半導體族群。美股上周五全面重挫，其中費城半導體指數暴跌10.26%，創2020年3月疫情爆發以來最大單日跌幅，台指期夜盤同步狂瀉3,006點，台股8日面臨空頭強襲，開盤跌563.45點、報44,507.49點，隨後跌點快速放大至2,694.08點、觸及42,376.86點，與台積電（2330）雙雙摜破月線，盤面各大類股一片慘綠。

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台股8日早盤閃崩近2,700點，之後隨著撿便宜買盤進場，跌勢縮小，大盤指數午盤約下跌1,600點，台積電（2330）下跌逾2%，守月線關卡。千金股部分，維持紅盤的有穎崴（6515）、川湖（2059）、健策（3653）、精測（6510）、宜鼎（5289）、勤誠（8210）、金像電（2368）、高力（8996），其中漲勢較強的為川湖、精測和高力，精測盤中大漲約8%。

升息憂慮升高台股重挫 分析師：今年不會進入升息循環 「搶錢趁現在」

美國5月非農就業數據超出預期，5月非農就業人口增加17.2萬人，遠高於市場預期的8.8萬人，市場預期聯準會（Fed）10月升息機率大幅提升，美股上周五重挫， 拖累台股也大跌；但證券分析師強調，今年不會進入升息循環， 因為非農就業人數大增，並不是來自經濟大成長，而是川普的排外政策所形成，他認為，下跌正是搶錢的好時機。

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