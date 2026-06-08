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台股盤中跌勢收斂 台積電撐場指數重回43000點之上
美股費半暴跌，台股今天早盤重挫2694點，改寫盤中最大跌點紀錄，隨後跌勢收斂近千點，指數重回月線43108點之上，台積電盤中跌勢收歛，約跌60元，至2305元，跌幅2.54%，部分權值股、PCB族群吸引逢低買盤進駐。
美股上週五暴跌，費半指數重挫10.26%，市場憂AI盛宴因利率提早散場，日股、韓股盤中分別下跌約4%、6%。
台股今天以44507.49點開低，早盤下探42376.86點，重挫2694點，改寫台股盤中最大跌點紀錄，隨後逢低買盤進駐，跌勢收斂。
截至10時20分左右，台股加權指數下跌1817.32點，至43253.62點，跌幅4.03%，電子股跌4.12%，金融股跌3.58%、櫃買指數跌6.18%。
觀察權值股表現，台積電盤中跌勢收斂，下跌60元，至2305元，跌幅2.54%，聯發科下跌逾6%，台達電、鴻海、國巨下跌約5%。
記憶體族群今天開低走高，南亞科、華邦電下跌約5%，旺宏挫逾8%，面板股友達、群創跌停。PCB族群吸引逢低買盤進駐，欣興、南電、金像電、臻鼎-KY跌勢收斂。
觀察高價股走勢，股王信驊跌勢大幅收歛，股后穎崴翻紅，川湖逆勢漲停，精測、宜鼎、金像電紅盤，台燿、雍智跌停，新應材、波若威跌破千元關卡，台股退守48千金股。
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