美西線周漲近10% 長榮、萬海抗跌

運價指數連六漲，其中遠東到美西漲幅最大，達到9.7%，今台股崩盤過程中，長榮（2603）、萬海（2615）跌幅小，逆勢抗跌。

美國政府對進口商品課徵10%臨時關稅將於7月24日落日影響，運價持續上漲，全球貨櫃輪運價自4月起強勢反彈，5月漲勢進一步擴大，市場看好貨櫃三雄長榮、陽明海運（2609）及萬海即將公布的5月營收表現優於4月，長榮、陽明股價跌幅在2%-3%區間波動。

法人認為，在運價持續走揚及搶艙潮帶動下，長榮、萬海及陽明6月營收同樣具備成長動能，第2季營收與獲利表現可望明顯優於第1季。

亞洲出口商紛紛趕在7月24日期限前將貨物運抵美國，最新一期出爐運價繼續漲，遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達4,552美元，較前一期上漲403美元，周漲幅9.71%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達5,741美元，較前一期上漲408美元，周漲幅7.65%。

北美市場需求旺，中東、中南美的市需求全面走揚，帶動全球貨櫃市場需求急速升溫，業界針對北美線都已經陸續發出6月要加收GRI（綜合費率附加費）漲幅分別在1,000-2,000美元區間；再加上油價與美國內陸運輸成本上升影響，航商自 6 月起陸續調漲海運費及燃油附加費，以反映營運成本壓力。

物流業者認為，航運市場在面臨天災與地緣政治衝突時，往往也同時啟動多頭行情，目前中東局勢緊張、紅海危機尚未解除，加上全球需求逐步回溫，貨櫃運價已開始醞釀上漲動能，看好第2季與第3季將進入全面走升階段，市場正逐步進入「紅海2.0」效應。