美股修正 台積電寫史上最大跌點、市值跌破60兆元

博通財報展望不如預期美股同步大幅修正，台積電（2330）ADR重挫，台積電今日開盤大跌一度下挫135元，滑落至2,230元，創下史上盤中下跌金額最大紀錄，市值並跌破60兆元，隨後跌深反彈收斂跌幅。

在博通財報展望不如預期後，美國官方公布強於預期的美國5月非農就業報告公布後，美債殖利率飆升，拖累美股四大指數上周五(5⽇)同步走跌，費半狂瀉逾10%，台積電ADR收跌6.69%，拖累今日台股現股表現。

法人分析，台積電大客戶近期籌資動作頻頻，在Alphabet(GOOGL)⽇前高達800億美元股票發售案後，SpaceX進行美國史上最大規模IPO企業估值達1.75兆至1.77兆美元，預計本周五上市。接著後續Anthropic和 OpenAI 等公司的首次公開發行IPO持續引發市場對股市籌碼關注，相關新股掛牌將吸納市場龐大資金對整體市場影響需要持續觀察。

日前台積電大客戶博通財測不如預期拖累美股也干擾台股，台積電先前股價已失守2,400元，法人分析，日前博通AI晶片展望未如市場預期上修拖累美股科技股走弱。外電先前報導，台積電重量級客戶、美國晶片大廠博通日前表示，正面臨供應鏈限制，包括製造合作夥伴台積電的產能正逼近極限，今年在某種程度已掐住供應鏈，反映AI晶片需求激增，對科技產業帶來的連鎖效應。

因應客戶龐大需求，台積電規劃今年資本支出創高、原先估計達520億至560億美元之間，其中約70%至80%用於先進製程技術，支持客戶成長。後續在4月法說會預估偏向高標560億美元。