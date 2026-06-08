台股盤中一度崩近2,700點 航運相對抗跌、長榮守住十日線

美股上周五崩跌，黑色星期五殺聲隆隆，台股8日一度重挫2,694.08點，摜破月線大關，但航運族群相對抗跌，慧洋-KY（2637）盤中翻紅，長榮（2603）下跌逾2%，守住十日線。上海出口集裝箱運價指數（SCFI）5日周漲幅6%，自4月底以來上漲45%，台驊（2636）總經理顏益財指出，看好第2季與第3季將進入全面走升階段。

台股今日各類股都重挫，上市櫃跌停家數達百家，加權指數盤中下跌近4%，但航運股相對抗跌，多檔跌幅小於大盤跌幅。漲勢最強的為慧洋-KY，早盤便急拉翻紅，維持在80元之上；長榮、萬海（2615）跌幅逾2%，都守住十日線，陽明海運（2609）則跌勢較重，下跌逾4%，但也守住月線大關。

SCFI運價上周五指數報2,726.48點，較前一期上漲154.75點，周漲幅6%。四大主要航線全面走揚，其中遠東至美西線漲幅最大，達9.7%，顯示北美線需求強勁。

全球貨櫃運價自4月起展開強勢反彈，且漲勢擴大，統計自4月底以來已上漲45%，市場普遍看好貨櫃三雄長榮、陽明與萬海即將公布的5月營收表現有望優於4月。

造成運價持續走升的原因，物流業者分析，美國政府對進口商品課徵10%臨時關稅將於7月24日到期，業者擔心面臨額外關稅負擔，帶動亞洲出口商提前出貨。此外，紅海地緣政治風險與荷莫茲海峽仍未全面解除封鎖，使航商持續繞行航線，市場短期內仍面臨塞港、缺櫃與缺船等問題。

顏益財指出，中東局勢緊張、紅海危機尚未解除，加上美國關稅效應加持全球需求逐步回溫，貨櫃運價醞釀上漲動能，看好第2季與第3季將進入全面走升階段，市場正逐步進入「紅海2.0」效應。