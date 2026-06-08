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台股崩跌又當機！兇手找到了 網崩潰：想逃逃不了、想撿撿不到

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
台股8日開盤遭遇史詩級賣壓。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
台股8日開盤遭遇史詩級賣壓。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

美股上周五（5日）慘遭血洗，引爆全球市場恐慌，台股8日開盤遭遇史詩級賣壓，加權指數一度狂瀉超過2,600點。無數投資人急著在開盤調整部位，卻遇上多家大型券商 APP紛紛「旋轉當機」，氣得網民直呼「比股市大跌更可怕！」。經記者訪查券商，發現造成這波集體癱瘓的幕後原因，正是全台多數券商背後的系統協力廠商「嘉實資訊」。

券商表示，早上部分APP看起來當機，其實是嘉實當機，部分券商APP通過嘉實機房，因此只要的客戶用嘉實登入都會遇到困難。

由於國內有多家大型證券商的後台系統與報價資訊，都是透過嘉實資訊的機房進行連線。當今天早盤大量恐慌性賣壓與抄底流量湧入時，可能導致嘉實機房瞬間無法負荷，導致所有接入該系統的券商客戶，在登入與看盤時同步遭遇嚴重困難。

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