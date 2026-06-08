小資族強買這五檔 指數大跌逾2千點仍寄予厚望

台股8日大跌超過2千點，跌幅逾4.5%，開盤後第一小時，小資族指標的零股交易成交量前五名為：元大台灣50（0050）、台積電（2330）、元大台灣50正2（00631L）、主動統一台股增長（00981A）及凱基台灣TOP50（009816），顯示投資人對指數反彈寄予厚望。

台股開盤第一小時成交量；元大台灣50接近2千萬股；台積電近400萬股；元大台灣50正2約370萬股；00981A約322萬股；009816約270萬股。

法人表示，台股拉回幅度不小，但屬於漲多回檔的技術面修正，台股AI供應鏈的基本面不變，甚至展望仍具成長性。因此，部分小資族趁拉回成交這些可望指數受惠指數反彈標的，其中也可能不乏會逢低分批承接的操作，可看出小資族投資人觀念也越來越正確。其中，00981A雖追求成長股，但投資人肯定其操作績效，也趁機買進而進入熱門交易零股前五名之列。