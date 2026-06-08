記憶體開盤血流成河！黃仁勳仍喊供不應求 「這檔」竟由黑翻紅

全球AI概念股上周遭遇獲利了結賣壓，費城半導體指數上周五重挫逾10%，美光再跌逾13%，市值一天就蒸發約1,500億美元，拖累亞洲記憶體族群8日同步崩跌，南韓股市甚至觸發熔斷機制。不過，就在市場擔憂AI熱潮降溫之際，輝達執行長黃仁勳卻釋出樂觀訊號，直言目前仍看不到記憶體缺貨循環終點，整體供應鏈持續供不應求，需求熱潮可能延續數年。

南韓Kospi指數8日開盤後一度暴跌8.8%，跌至7,442.73點，較近期高點回落約15%，並觸發熔斷。記憶體雙雄三星電子與SK海力士盤中一度重挫11%及10%，反映市場資金正加速從漲幅巨大的AI受惠股撤出。

受到國際股市衝擊，台股記憶體族群今天開盤也面臨血流成河的慘狀，包括南亞科（2408）、華邦電（2344）、力積電、旺宏（2337）、力成（6239）、群聯（8299）及品安（8088）等多檔指標股，全面跳空跌停開出。不過，隨著黃仁勳釋出供不應求的樂觀前景，加上三星與海力士的逐步見到收斂，台股多檔跌停個股也紛紛打開，綠燈關了一半以上，宜鼎（5289）盤中更由黑翻紅，成為最抗空個股。

黃仁勳7日晚間與SK集團會長崔泰源、SK海力士執行長郭魯正等高層餐敘後表示，今年對輝達與SK海力士而言是「非常重要的一年」，雙方正準備迎接「非常、非常龐大的下半年與明年商機」。他透露，輝達即將推出的革命性CPU「Vera」將採用SK海力士DRAM，合作範圍已從AI超級電腦擴大至CPU、AI PC及機器人等領域。

更受到市場關注的是，黃仁勳直言，目前仍看不到記憶體缺貨循環的終點，「從晶圓、封裝到矽光子，整個供應鏈全部供不應求」，在AI需求持續爆發下，供需吃緊狀況可能延續好幾年。SK集團也預告，崔泰源與黃仁勳8日將進一步對外說明雙方合作計畫。

儘管短線股價劇烈震盪，但記憶體產業基本面依舊強勁。南亞科5月營收276.7億元，月增8.55%、年增730.14%；華邦電5月營收首度突破200億元大關、達200.01億元，續創單月歷史新高，年增181.97%。

宜鼎則持續展現高成長動能，5月營收75.65億元，年增640.8%；4月稅後純益達29.87億元、年增逾45倍，每股盈餘31.41元，相當於單月大賺逾3個股本。公司近期也於Computex 2026展示與高通合作的邊緣AI平台布局，產品涵蓋20至700 TOPS運算效能。