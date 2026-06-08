5月上市上櫃永續榜！台積電6連霸、元太創最佳成績 源頭減碳竟能省下百萬成本？

迎戰AI高能耗與碳費危機！5月永續榜大廠如何應對

5月最新的永續榜單正式出爐，這次進榜的上市與上櫃前五名企業，討論熱度全都緊扣著當前最夯的科技趨勢與社會話題。從大家都在談的AI熱潮，到日常隨處可見的巷口超商與低碳生活，這些企業正用截然不同的行動重新定義永續的玩法。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查2026年5月上市上櫃企業永續榜，究竟本月是哪些科技巨擘與民生大廠登上了永續榜頂峰？他們又各自端出了什麼令人眼睛一亮的具體成果？讓我們一起看下去。

・網路聲量：1,451筆



・好評影響力：2.662

台積電本月再度拿下上市公司永續榜首位，永續聲量穩定度幾乎成為上市企業中的標竿。作為全球半導體供應鏈的關鍵企業，台積電面對的永續要求不只來自台灣市場，也包含國際客戶、投資人與供應鏈對減碳、用水、能源管理、生物多樣性與企業治理的高度期待；因此每一項永續行動，都不只是企業形象工程，而是回應全球產業規格的一部分。

5月台積電也持續端出具體成果，包含揭露「再生電子級二氧化碳」案例，將原本可能排放的生產尾氣回收純化後導回製程，預估每年可減碳約1,200公噸；另外也成為台灣首家取得「保育共生地」OECM認證的半導體企業。從製程減碳到生物多樣性，台積電不只是聲量高，而是把永續題目做進製程、供應鏈與廠區治理裡，也難怪能連續半年穩坐上市永續榜首位。

上市No.2 中華電信

・網路聲量：477筆



・好評影響力：3.063

手機跳出不明連結、社群訊息真假難辨、長輩想用數位服務卻卡在第一步，這些都是現代人天天上演的日常。中華電信本月登上上市公司永續榜第2名，靠的正是長期在防詐宣導與樂齡友善的深耕，並在5月的《遠見》ESG企業永續獎一舉斬獲5項大獎。

其中拿下首獎的「樂齡友善」專案，主打打造數位安全生態系，他們打破傳統電信商的被動角色，整合全台門市、社區據點與AI資通訊技術，把企業志工直接送進第一線，推動偏鄉連線韌性與智慧照護。以具體的地方實踐為例，中華電信曾在宜蘭推動「AI與長輩宜路同行」活動，不僅培育在地身障者成為數位講師，更手把手陪伴長輩體驗科技應用。

上市No.3 鴻海

翻攝FB／鴻海科技集團Hon Hai Technology Group﻿

翻攝FB／鴻海科技集團Hon Hai Technology Group﻿

・網路聲量：454筆



・好評影響力：2.994

5月鴻海宣布與波蘭國營電動車公司ElectroMobility Poland（EMP）建立策略夥伴關係，並將攜手旗下鴻華先進，共同評估在波蘭設立電動車製造及研發中心的可能性。這項合作結合鴻海在電動車平台、整車開發、工程技術與AI製造的能力，推動歐洲電動車產業生態系發展，也讓鴻海的永續討論從工廠端節能減碳，延伸到電動化移動、在地研發與區域供應鏈布局。

雖然目前仍處於合作與評估階段，不能直接解讀為已經設廠或量產，但這項合作並非單一海外投資消息，而是鴻海近年電動車布局的延伸。從MIH平台、鴻華先進到歐洲合作案，鴻海正把既有電子製造能力，轉向更完整的電動車產業鏈。

上市No.4 聯發科

・網路聲量：415筆



・好評影響力：3.136

AI手機、智慧家庭、車用晶片到邊緣運算，聯發科的產品雖然不直接面對消費者，卻藏在許多裝置的運算核心裡。聯發科首次進入《網路溫度計DailyView》上市公司永續榜前五名，且好評影響力位居前段班，關鍵正是AI熱潮下，外界對晶片公司在「兼顧運算效能與能源效率」上的技術期待。

聯發科5月28日宣布將以「AI Without Limits」為主題參與COMPUTEX 2026，展出包含Wi-Fi 8晶片平台、Agentic AI邊緣運算平台、6G衛星通訊與資料中心等次世代解決方案。這代表AI正全面移動至手機、車子與家電等終端裝置；當AI應用愈普及，晶片如何在有限電力下完成更強的運算，已成為科技業的永續核心。聯發科這次的聲量表現，成功讓外界看見永續討論不再只看工廠端減碳，更取決於產品本身的綠色晶片設計。

上市No.5 日月光投控

・網路聲量：379筆



・好評影響力：3.209

超微AMD在5月宣布於台灣產業體系投資超過100億美元，擴大與日月光、矽品等台灣供應鏈夥伴合作，提升下一代AI基礎設施所需的先進封裝製造能量。AI系統要跑得快，不能只靠晶片本身變強，也需要讓晶片和晶片之間的資料傳輸更順、更省電；日月光與矽品參與的EFB技術，就是協助改善這段「晶片溝通效率」的關鍵環節。

這也是日月光5月迅速累積永續聲量討論的原因，當資料中心越蓋越大，AI系統不只要算得快，也要在有限電力下跑得更有效率；先進封裝正是讓資料傳得更快、耗能壓力更低的重要技術。

上櫃No.1 元太

翻攝FB／E Ink 永續進行式

翻攝FB／E Ink 永續進行式

・網路聲量：163筆



・好評影響力：3.841

提到電子紙，多數人最先想到的是電子書閱讀器。而身為全球電子紙龍頭的元太科技，本月位居《網路溫度計DailyView》上櫃永續榜第一名，更一舉拿下好評影響力冠軍。這項成績不僅因為這張「會動的紙」具備低耗能、斷電仍可維持畫面等終端減碳潛力，更來自於元太在製造端的硬實力；透過積極更新老舊設備與優化生產製程，元太成功將新竹廠的碳排放量從原本的2.8萬公噸大幅壓低至1.9萬公噸，不僅直接低於台灣首波2.5萬公噸的碳費徵收門檻，更為企業省下了百萬元的碳成本。

這套內外兼修的低碳顯示技術，如今也早已走出書本並全面進駐零售與醫療等日常場景。從智慧零售的電子貨架標籤、大型電子看板，到醫院的床頭卡、門診報到與藥品管理資訊，電子紙不僅能做到資訊即時更新，更省去了重複列印與人工抄寫的浪費。元太這次的表現，展現出從工廠製造端的源頭減碳，到產品本身為各行各業帶來實質智慧轉型的完整布局，這正是低碳科技在市場上贏得高度共鳴的底氣所在。

上櫃No.2 群聯電子

・網路聲量：157筆



・好評影響力：3.824

群聯電子本月登上上櫃公司永續榜第2名，相較2026年4月上市上櫃永續榜第4名，進步幅度明顯。AI熱潮下，大家常把焦點放在晶片算力，但真正要讓AI跑得動，資料怎麼存、怎麼讀、怎麼讓電腦在有限資源下處理更大的模型，也是一門關鍵技術。5月群聯旗下aiDAPTIV AI PC Turbo-Inference Solution獲得COMPUTEX 2026 Best Choice Award類別獎肯定，亮點在於透過多層級記憶體架構，把AI工作記憶體從傳統高階GPU使用的記憶體，延伸到系統記憶體與高容量快閃記憶體，讓企業有機會用更具成本效益的方式執行更大規模的AI模型訓練與推論。也讓群聯的永續討論不只停在硬體規格，而是進一步連到AI時代的資源效率。

上櫃No.3 全家

翻攝FB／全家在這里

翻攝FB／全家在這里

・網路聲量：134筆



・好評影響力：2.946

一塊錢能做什麼？在全家和看見·齊柏林基金會合作的「全家一起看見台灣」計畫裡，大家順手投下的門市零錢，都變成了讓孩子認識台灣山海與土地故事的起點。到7月21日之前，不管是在店裡投銅板，還是用全家APP隨手捐款，都能一起支持環境教育走進校園，這也是全家在5月最受關注的永續焦點。

這份日常的善意也在社群上激起漣漪，看見·齊柏林基金會特別留言感謝全家夥伴這六年來、透過全台4400間店舖帶來的支持；網友們也熱烈回應「好方便的管道，可以帶孩子去捐」、「讓全世界都看到超過3000公尺的高山」。從巷口超商、手機APP到社群上的互相打氣，全家把原本感覺很遙遠的環境關懷帶進了日常，變成人人都能順手參與的溫暖小事。

上櫃No.4 聯亞

・網路聲量：94筆



・好評影響力：3.751

聯亞本月位居上櫃公司永續榜第4名，延續4月拿下第3名與好評影響力第一名的討論熱度。隨著AI運算需求升溫，資料中心的耗電與散熱壓力也成為淨零趨勢下的重要挑戰；而聯亞所在的光通訊與雷射磊晶領域，正好切中資料傳輸升級需求。相較傳統電子傳輸，光訊號傳輸具備高速、低延遲與低功耗等優勢，有助降低資料傳輸環節的能源壓力，也讓聯亞這類上游關鍵元件廠，從AI資料中心與節能減碳的交會處被看見。

上櫃No.5 威剛科技

・網路聲量：92筆



・好評影響力：3.347

威剛科技本月的永續亮點，直接聚焦在環境復育的具體行動。因應全球淨零轉型，威剛與巴拉圭Atenil S.A.簽署了100公頃的造林、復林與植被復育計畫，並同步投入生物炭技術的研發與應用。這項合作源自外交部與環境部共同推動的「榮邦計畫」，不僅將去年在COP30簽署的合作備忘錄正式落地，也讓威剛的減碳布局跨出廠區，延伸至國際級的跨國復育與碳移除技術。

除了遠在海外的宏觀綠色版圖，威剛5月也步入台灣在地的日常山林。在臺北市環保局舉辦的「大溝溪淨山X生態縱走」活動中，威剛科技與環保義工、市民共200多人一起走入大溝溪，合力清除了46.2公斤的垃圾與各類回收瓶罐。從巴拉圭的跨國造林與生物炭研發，到台北近郊的淨山步伐，威剛本月將環境關懷同時落實於國際科技合作與在地生態維護，展現出多層次的永續行動力。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2026年5月1日至2026年5月31日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

好評影響力：綜合「網路聲量」與「好感度」數據，透過加權標準化計算，生成0～5分之間的分數。此分數同時反映兩者的複合影響力，分數越高代表好評影響力越高。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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