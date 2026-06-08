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台股大修正 李鎮宇：AI裸泳時代已經結束

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
受台股大修正 李鎮宇：AI裸泳時代已經結束。本報資料照片。
受台股大修正 李鎮宇：AI裸泳時代已經結束。本報資料照片。

台股今日開盤之後大跌近2700點，不過之後跌勢收斂，成交量在半小時之後已經上看5千億以上，顯見已有龐大的低接買盤進場，對此台新投顧副董事長李鎮宇表示，在這波修正之後，以十大電子權值推估，指數目標價最高上看 49,683 點。

李鎮宇認爲，過去一年台股最大的問題不是基本面不好，而是漲太多。這比較像2020年以來多頭市場中的正常整理，而不是2008年金融海嘯，更不像2022年的升息空頭。

他直言，投資人在AI浪潮之下的裸泳時代已經結束，AI沒有結束。但AI裡面開始出現強弱分化。真正危險的不是AI：「而是那些本益比高得像太空梭、融資高得像火箭、獲利卻還在地面爬行的股票。」

對於台股，李鎮宇特別建議，要把握三個原則。第一，不要把這次下跌當成空頭市場開始。第二，短線低點先看季線支撐力道。第三，守強換弱，不要守弱等強。

分析，這一波台股乖離率過大易隨消息面技術調整，他進而建議對於台股，要把握三個原則。第一，不要把這次下跌當成空頭市場開始。第二，短線低點先看季線支撐力道。第三，守強換弱，不要守弱等強。

根據台新投顧最新的報告，守強換弱的原則包括了電子股要避開高 PER、籌碼凌亂、高槓桿與消費電子股，並逢低布局 AI 伺服器ODM、散熱、先進封裝、 CPO股，至於傳產則可轉向銀行金控、民生內需、高殖利率營建股。

李鎮宇建議投資人思考兩個方向。第一個方向，是AI基礎建設龍頭。包括AI伺服器ODM、散熱、先進封裝以及台積電等核心供應鏈，這些企業最大的優勢不是題材，而是訂單，只要訂單還在，修正就是重新上車的機會。

第二個方向，是低評價防禦型資產。包括銀行型金控、民生消費與高殖利率營建股。他分析，當市場開始擔心利率維持高檔，銀行反而受惠於較高淨利差。當科技股波動加劇，很多之前被看不上眼的內需企業就會重新獲得資金青睞。

李鎮宇 台股

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