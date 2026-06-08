台股重挫逾2000點、這幾檔竟逆勢漲停 千金股川湖衝上天價6180元最亮眼

台股8日跳空開低走低，以44,507.49點開盤，下跌563.45點，隨後快速下探至42,376.86點，重挫2,694.08點， 各類股一片慘綠，不過，千金股川湖（2059）卻是逆勢大漲， 衝破6,000元，衝達漲停6,180元， 寫歷史新高，統計早盤上竟一度有10檔個股漲停。

美國5月非農就業數據遠優於市場預期，引發市場對聯準會（Fed）降息時程延後、甚至再度升息的擔憂，美債殖利率急升，重創科技與半導體族群，美股上周五上演「黑色星期五」全面重挫，費城半導體指數暴跌10.26%，創2020年3月疫情爆發以來最大單日跌幅；那斯達克綜合指數大跌4.2%，創去年4月10日以來最大單日跌幅；標普500指數則下跌2.6%，結束連續九周的漲勢。

台股8日面臨空頭強襲，開盤下跌563.45點，以44,507.49點開出，隨後跌點快速放大至2,694.08點，月線失守，各大類股一片慘；不過，在指數重挫之際，竟有約10檔個股盤中燈漲停，尤以千金股川湖表現最為搶眼。

滑軌廠川湖5月營收37.91億元，創單月歷史新高，首度站上30億元大關，月增46.05%，年增172.05%；累計今年前5月營收突破百億元、達118.37億元，創同期新高，年增74.16%。

展望後市，川湖先前曾表示，本季「熱鬧滾滾，業績可期」；川湖認為，AI需求強勁，推升市場持續成長，除了輝達主導的GPU，包括中央處理器（CPU）、Google的張量處理器（TPU）等的AI產品與市場也上來，產品更多元；川湖強調，布局伺服器滑軌領域20年，與每家客戶關係都非常好，可望成為主要受惠者。

川湖早盤以6,000元開高走高， 衝上漲停6,180元， 創歷史新高；盤面上逆勢漲停的還有和桐（1714）、科嶠（4542）、倍微（6270）、佳和（1449）、馥鴻（5345）、台境*（8476）、鑽石投資（6901）、千興（2025）、金萬林-創（6645）， 合富-KY（4745）也一度亮燈。