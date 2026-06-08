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韓股熔斷掀亞股賣壓 台股早盤慘遭血洗、半導體權值股全面殺低
韓股早盤觸發熔斷機制，亞洲股市賣壓急速擴散，台股8日開盤也不出市場預期遭遇重挫，權值電子與半導體族群全面承壓，加權指數早盤一度重摔逾2,600點，最低來到42,389點，截至上午9時03分，指數暫報42,435.12點，大跌2,635.82點，跌幅達5.85%，成交金額迅速放大至930.31億元，盤面氣氛明顯轉空。
權王台積電（2330）早盤同步走弱，股價暫報2,275元，下跌90元，跌幅3.81%，盤中最低觸及2,230元，成為拖累大盤最主要權值股之一。
IC設計龍頭聯發科（2454）同樣遭賣壓襲擊，早盤暫報4,045元，下跌255元，跌幅5.93%，盤中最低一度來到3,935元。先進封裝與半導體封測龍頭日月光投控（3711）跌勢更重，早盤一度跌停在520元，目前暫報523元，下跌54元。
記憶體與儲存族群賣壓也相當沉重，NAND Flash指標股群聯（8299）早盤直接鎖死跌停價2,205元，下跌245元。
不過，台股早盤急殺後，外部氣氛已有略微回穩跡象。美股期指盤中開始拉漲，其中與台股電子權值股連動較深的那斯達克期指漲幅約0.5%。若漲勢延續，並帶動台積電、聯發科等權值股跌幅收斂，台股今日仍有機會擺脫開盤賣壓，呈現開低走高走勢。
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